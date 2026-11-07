Atirador deixa 6 mortos e mais de 10 feridos em praça no centro da Cracóvia

Seis pessoas morreram e cerca de uma dúzia ficaram feridas, incluindo policiais, após um ataque a tiros na Praça do Mercado Principal de Cracóvia, na Polônia.

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Em comunicado divulgado nas redes sociais, o departamento de polícia informou que por volta das 15h do horário local (11h em Brasília) um homem que havia entrado na praça dirigindo começou a "atirar aleatoriamente em pessoas de dentro do carro".

O agressor foi baleado pela polícia e levado para o hospital, segundo outra nota. A Prefeitura pediu aos moradores que evitem a área enquanto a polícia investiga o caso.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que está sendo mantido informado pelo Ministro do Interior sobre a situação da Cracóvia. "A polícia está investigando o contexto e todas as circunstâncias do ataque", disse.

Polícia localiza 3 corpos em imóvel de autor de ataque

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, informou neste sábado (7/11), que foram encontrados três corpos na casa do suspeito do ataque a tiros que deixou seis mortos.

"Duas mulheres e um homem sem vida foram encontrados na residência do autor do ataque", declarou Tusk após se deslocar até essa cidade turística no sul do país.

"Há muitos indícios que apontam para o fato de serem familiares diretos" do atirador, acrescentou.

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