Policiais encontram cofre escondido em mansão de Santiago Peña

Uma operação realizada pelo Ministério Público do Paraguai neste domingo (8/11), encontrou um cofre escondido na mansão do ex-presidente paraguaio, Santiago Peña. A porta blindada, a qual os policias não conseguiram acessar, era ocultada por uma parede falsa, e contava com sistema de segurança de ponta. A informação é do jornal paraguaio "ABC Digital".

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Segundo a informação do periódico, os policiais encontraram a passagem oculta que dava acesso a uma porta blindada, protegida por tecnologias israelenses como reconhecimento de íris, leitura de impressão digital, senha numérica e chaves.

A operação na mansão de Peña em San Bernardino, a 50 quilômetros da capital paraguaia, faz parte da investigação por suspeitas de irregularidades que envolvem o Ueno Bank, que precisou de intervenção do Banco Central do Paraguai na última terça-feira (3/11) e gerou a crise que culminou na renúncia do ex-presidente.

A acusação para que a operação fosse deflagrada é a de que Peña teria administrado recursos do banco em benefício próprio, chegando a causar prejuízos aos cofres públicos com certas decisões. O ex-presidente foi preso preventivamente no último sábado (7/11), devido às acusações.

Ainda de acordo com o jornal paraguaio, a mansão do ex-presidente onde o cofre foi encontrado, foi construída por cerca de R$ 6,7 milhões, financiados por Peña a partir de empréstimos do Ueno Bank.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck