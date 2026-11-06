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PRISÃO

Pai de Meghan Markle é preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil

Ainda não está claro se a duquesa de Sussex foi informada sobre a prisão nem quando e onde Thomas Markle foi detido

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Sam Hancock; Caitlin Doherty - BBC News
Sam Hancock; Caitlin Doherty - BBC News
Repórter
06/11/2026 12:59

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Pai de Meghan Markle é preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil
No início deste mês, centenas de imagens de abuso sexual infantil supostamente ligadas a Markle, de 82 anos, haviam sido encontradas em um imóvel nas Filipinas crédito: BBC

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, duquesa de Sussex, foi preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil.

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Três fontes ligadas à investigação disseram à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, que ele foi detido no âmbito das alegações de que possuía material de abuso sexual infantil.



O caso corre sob sigilo judicial, acrescentou uma das fontes.


Ainda não está claro se a duquesa de Sussex foi informada sobre a prisão nem quando e onde Thomas Markle foi detido.


No início deste mês, centenas de imagens de abuso sexual infantil supostamente ligadas a Markle, de 82 anos, haviam sido encontradas em um imóvel nas Filipinas.




Ele já havia negado as acusações, classificando-as como "mentiras doentias".



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A duquesa está afastada do pai desde 2018. A BBC apurou que ela rompeu o contato com ele no ano passado, dizendo-lhe que ela e as autoridades sabiam que ele havia abusado de meninas menores de idade.

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Esta reportagem está em atualização.


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