Após derrota nas eleições de meio de mandato, web resgata 'macumbinha' de Alcione para Trump

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as chamadas midterms, fez internautas resgatarem uma declaração da cantora Alcione sobre o presidente norte-americano, Donald Trump. Em agosto de 2025, durante participação no programa “É de Casa”, da TV Globo, a artista afirmou que faria uma “macumbinha” para o presidente americano deixar o Brasil em paz. Agora, com a vitória dos democratas nas duas casas do Congresso, a fala voltou a circular nas redes sociais.

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O resultado das eleições, realizadas na terça-feira (3/11), garantiu aos democratas, partido rival do de Trump, o controle do Senado e da Câmara dos Representantes. No Senado, o partido conquistou pelo menos 54 cadeiras, contra 44 dos republicanos. Na Câmara, também obteve maioria, com uma vantagem de pelo menos 30 assentos em relação ao resultado anterior. A apuração de algumas disputas ainda estava em andamento.

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A mudança na composição do Congresso representa um obstáculo para o governo Trump nos dois últimos anos de mandato. Com o controle das duas casas, os democratas poderão dificultar a aprovação de projetos defendidos pela Casa Branca, influenciar as decisões sobre o orçamento federal e barrar indicações para cargos importantes no governo e no Judiciário. O novo cenário também amplia a capacidade de fiscalização da administração republicana.

Com a derrota dos republicanos, internautas relacionaram o resultado eleitoral à promessa feita por Alcione. As publicações brincam com a possibilidade de que a simpatia anunciada pela cantora tenha finalmente surtido efeito.

“A responsável pela queda do Trump foi nossa ministra da magia Alcione. Agora tá tudo explicado”, escreveu um internauta. “A macumba da Alcione pro Trump não perdeu a validade, impressionante!”, comentou outro.

“O efeito da macumba que a Alcione fez pra Trump tá chegando agora”, disse um terceiro. “A macumbinha da Alcione pro Trump deu certo, né?”, observou mais um.

“Alcione mãe do Brasil, acabou pra você, Trump de m***a”, celebrou outro. Veja mais postagens:

a macumba da alcione pro trump não perdeu a validade, impressionante! — duds (@lookbackanger1) November 5, 2026

A responsável pela queda do trump foi nossa ministra da magia Alcione. Agr tá tudo explicado https://t.co/I6eIA8f7OY — fabi (@fabiolacam18248) November 5, 2026

A macumbinha que a Alcione fez pro Trump fez efeito essa semana #EUADidTheL #TheBolsonarosEffect https://t.co/WFKQb6hycs — Luiz (@luizzvalentim) November 4, 2026

O que Alcione disse sobre Trump?

A declaração da cantora aconteceu em 2 de agosto de 2025, durante participação no programa “É de Casa”, da TV Globo. Na ocasião, Alcione aproveitou o espaço para mandar um recado ao presidente dos Estados Unidos, em meio à crise diplomática entre os dois países.

“Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje, quando sair daqui, vou fazer uma macumbinha para Trump”, afirmou.

Na sequência, a artista reforçou a promessa em tom bem-humorado: “Vou fazer uma macumbinha para ele, hoje, para ele largar o Brasil em paz”.

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A fala ocorreu poucos dias depois de o governo americano incluir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Na mesma semana, Trump assinou um decreto que estabeleceu uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando a sobretaxa total para 50%, com algumas exceções.

