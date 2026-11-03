A nova residência de William e Kate tem um detalhe que chama atenção: Forest Lodge fica em um parque de cerca de 2 mil hectares, perto do Castelo de Windsor

O Príncipe William e Kate Middleton se mudaram para Forest Lodge com os três filhos: o Príncipe George, de 13 anos, a Princesa Charlotte, de 11 anos, e o Príncipe Louis, de 8 anos. A mudança foi feita em 2025, e o casal planeja permanecer na residência mesmo após a ascensão de William ao trono.

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Construída na década de 1770 e originalmente conhecida como Holly Grove, a residência passou para a Coroa em 1829. A estrutura recebeu reformas de 2 milhões de dólares em 2001 e novos reparos em 2025. O jornal "The Independent" estimou o valor de mercado da propriedade em cerca de 21 milhões de dólares.

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William e Kate optaram por pagar o aluguel com recursos próprios, sem utilizar verbas públicas. O custo anual alcança 411.435 dólares, de acordo com o jornal "The Times". O imóvel de estilo georgiano dispõe de oito quartos, salão de baile, lago e quadra de tênis dentro do Windsor Great Park.

Segurança e restrições no parque

O parque público recebe anualmente milhões de visitantes para caminhadas, corridas e piqueniques. O jornal "The Times" divulgou que um perímetro de 3,7 quilômetros cercou a residência antes da mudança, acompanhado do plantio de árvores e da instalação de câmeras de vigilância.

As medidas de proteção causaram o fechamento da entrada do Portão Cranbourne e de um estacionamento tarifado em cerca de 150 dólares por ano. Conforme os planos do Ministério do Interior, pessoas que invadirem a área isolada serão presas. Frequentadores locais que utilizavam o espaço expressaram insatisfação com a perda do acesso.

Contato com a natureza e rotina real

A transferência de Londres para Windsor priorizou a proximidade com áreas verdes. Durante o desfile do Dia de São Patrício da Guarda Irlandesa em 2025, Kate declarou aos soldados que “Estamos em Windsor neste momento. Estávamos em Londres, mas nos mudamos para lá em busca de mais áreas verdes . É perto o suficiente de Londres, não muito longe.”

A princesa também defende o "banho de floresta", prática japonesa de imersão natural. O contato com o meio ambiente foi considerado crucial durante o tratamento contra o câncer diagnosticado em Kate em 2024, que anunciou remissão da doença em 2025.

Forest Lodge fica a 5,6 quilômetros do Castelo de Windsor, distância percorrida em dez minutos de carro. O casal utiliza a fortificação para realizar reuniões e audiências oficiais. De acordo com o Royal Collection Trust, 40 monarcas habitaram o castelo desde a construção por Guilherme, o Conquistador, no século XI.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria