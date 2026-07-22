Príncipe George completa 13 anos e se prepara para ingressar na renomada escola de Eton

O príncipe George, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, completou 13 anos nesta quarta-feira (22) e se prepara para ingressar na prestigiada e elitista escola de Eton.

Para marcar seu aniversário, o Palácio de Kensington, responsável pela comunicação oficial de seus pais, o príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa, Kate Middleton, publicou uma foto do adolescente nas redes sociais.

A imagem, na qual George veste um terno preto e camisa branca, foi compartilhada pelas contas de seu avô, o rei Charles III, e da esposa do soberano, a rainha Camilla, juntamente com uma mensagem de "feliz aniversário".

George, o mais velho dos três filhos de Kate e William, está destinado a um dia se tornar rei, seguindo os passos de seu avô e pai.

Enquanto isso, ele se prepara, assim como seu pai (embora não seu avô), para ingressar em Eton, um exclusivo internato masculino perto de Windsor, a oeste de Londres, onde diversos membros da família real e líderes políticos estudaram.

Segundo Richard Fitzwilliams, biógrafo e analista da realeza, o jovem príncipe está sendo "gradualmente introduzido" às suas futuras responsabilidades e aumentará suas aparições públicas à medida que crescer.

George Alexander Louis nasceu em 22 de julho de 2013, no Hospital St. Mary's, em Londres. Seus aniversários são comemorados em particular, e a família só divulga fotos oficiais ocasionalmente.

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