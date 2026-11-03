Mulher encontra 35 gravuras em pasta guardada numa gaveta da família, mas a autoria das obras revela um tesouro que o avô havia comprado por muito pouco

Durante a organização de lembranças familiares na pandemia de Covid-19, em 2020, a holandesa Charlotte Meyer encontrou uma pasta esquecida dentro de um cofre. O compartimento guardava 35 pequenas gravuras adquiridas por seu avô entre 1900 e 1920, compradas na época por poucos florins holandeses cada.

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Especialistas do Museu Stedelijk de Zutphen examinaram as folhas de papel e confirmaram a autenticidade das obras de Rembrandt. As peças estavam fora do alcance público há mais de um século e contavam com dimensões reduzidas, algumas medindo apenas poucos centímetros de largura.

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Meyer hesitou durante anos antes de buscar uma avaliação especializada, receosa de que os itens fossem reproduções modernas. A confirmação motivou a proprietária a ampliar o acervo particular nos anos seguintes, superando a marca de 70 gravuras do artista holandês.

Exposição e técnicas gráficas

O acervo foi apresentado na mostra "Rembrandt, Da Escuridão à Luz", sediada no Museu Stedelijk de Zutphen entre 21 de março e 14 de junho de 2026. A instituição reuniu as gravuras familiares a peças de sua coleção permanente e do acervo do Museu Henriette Polak.

A exibição detalhou os métodos de Rembrandt, que utilizava agulhas de aço finas para riscar placas de metal antes da impressão com tinta escura. O processo servia como um meio independente para testar iluminação dramática e expressões humanas. Em 29 de março de 2026, Meyer conduziu pessoalmente uma visita guiada para apresentar o simbolismo da coleção.

Valores de mercado e catalogação

A proprietária manteve o valor financeiro do acervo em reserva, enquanto negociações recentes ilustram o interesse por trabalhos raros do artista em papel:

a gravura do retrato de Arnout Tholinx: arrematada na Christie's em dezembro de 2025 por cerca de £ 3,1 milhões, sendo o último exemplar dessa gravura em mãos privadas.

o desenho "Leão Jovem Descansando": vendido pela Sotheby's em fevereiro de 2026 por US$ 17,9 milhões, após divulgação com leitura de Jeremy Irons em benefício da organização Panthera.

Analistas apontam que esses resultados não representam uma avaliação direta da coleção de Meyer. O Museu Stedelijk de Zutphen não publicou a análise de condição item por item nem estimativa monetária formal do conjunto. As 35 gravuras permanecem sob posse privada da colecionadora, restando em aberto as definições sobre seguro, catalogação formal e futuras exibições públicas.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima