Rijksmuseum de Amsterdã descobre nova obra de Rembrandt
compartilheSIGA
Um novo quadro do pintor holandês Rembrandt, intitulado "Visão de Zacarias no Templo", foi identificado por pesquisadores do Rijksmuseum, em Amsterdã, nos Países Baixos, anunciou o museu nesta segunda-feira (2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com técnicas avançadas já usadas na restauração de "A Ronda Noturna", os especialistas autenticaram a obra de 1633, proveniente de coleção privada.
"A análise dos materiais, as semelhanças estilísticas e temáticas, as modificações feitas por Rembrandt e a qualidade geral do quadro confirmam a conclusão de que essa tela é uma obra autêntica de Rembrandt van Rijn", informou o museu em comunicado.
Descobrir uma nova obra de Rembrandt "acontece poucas vezes", declarou à AFP o diretor do Rijksmuseum, Taco Dibbits.
A pintura foi comprada por um particular em 1961 e permaneceu esquecida por décadas, até que o atual proprietário entrou em contato com o museu.
"É incrível que esse quadro, cuja existência ignorávamos, nos tenha sido enviado por alguém que escreveu perguntando se se tratava de uma obra holandesa, sem saber realmente o que tinha em mãos", acrescentou Dibbits.
Após dois anos de estudos, incluindo análise do carvalho utilizado como suporte, das cores e da espessura da tinta, os pesquisadores concluíram que os materiais empregados em "Visão de Zacarias no Templo" também aparecem em outras obras do artista.
"A forma como o quadro foi construído, com diferentes camadas, era típica de Rembrandt. É uma obra sombria e (...) Rembrandt, naturalmente, joga com o contraste entre luz e escuridão", explicou Jonathan Bikker, conservador do museu.
A tela retrata o sumo sacerdote bíblico Zacarias em penumbra, com contornos e ornamentos dourados iluminados por uma luz no canto superior direito, representando a chegada do arcanjo Gabriel.
Segundo a pesquisadora Petria Noble, a obra corresponde ao período em que o pintor, aos 27 anos, iniciava sua carreira em Amsterdã, em 1633, quando se interessava por relatos bíblicos e livros de história.
A pintura será exibida ao público a partir de 4 de março.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sh/pcl/eg/erl/lm-jc