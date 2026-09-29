Furacão Polo chega ao México com ventos de até 175 km/h; veja os riscos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O furacão Polo tocou o solo no México nesta terça-feira (229/9), como um fenômeno de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, com ventos sustentados de até 175 km/h. A informação é do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Horas depois, a velocidade dos ventos caiu para 130 km/h, conforme boletim divulgado às 5h no horário de Brasília.

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O furacão Polo está a apenas algumas horas de possivelmente se tornar o primeiro furacão de grande intensidade conhecido a atingir a costa oeste da península da Baixa Califórnia, no México. pic.twitter.com/lH61I6Y7Gx — Ariel Góes (@cara_zeus) September 28, 2026

O furacão se movimentava a uma velocidade horizontal de 17 km/h pelo território mexicano. De acordo com a previsão do NHC, o Polo deve avançar em direção aos estados de Sonora e Chihuahua, que fazem fronteira com os Estados Unidos, ao longo desta terça-feira.

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Em Puerto San Carlos, na Baixa Califórnia Sul, o nível do mar subiu, rompeu trechos de uma barreira de areia e a água avançou pelas ruas antes mesmo da chegada do furacão.

???? México | Tentativas finais para reforçar a barreira de terra em Comondú, com o avanço das águas do mar devido à tempestade e à maré alta acompanhante do furacão Polo

Mais tarde, partes da barreira desabaram e as águas do mar invadiram as ruas e as casas, o que levou os… pic.twitter.com/L4WvkJ3xFl — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) September 29, 2026

Autoridades locais disponibilizaram 169 abrigos temporários no estado, com capacidade para mais de 33 mil pessoas. Quase 7.000 militares foram mobilizados para atuar durante a passagem do ciclone. Aulas, atividades marítimas e o acesso às praias foram suspensos. Moradores reforçaram portas e janelas com tábuas e sacos de areia.

Chuva e ventos

O NHC alertou que o Polo pode produzir um acumulado de chuva entre 40 mm e 300 mm em algumas regiões. Este volume pode provocar inundações com risco de morte e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de terreno íngreme.

A previsão indicava acumulados de 150 a 300 milímetros em partes da Baixa Califórnia Sul. Para o sul e centro de Sonora, a expectativa era de 100 a 150 milímetros, com máximos de 200 milímetros. Sinaloa também poderia registrar precipitações muito fortes.

Havia também a previsão de uma maré de tempestade capaz de causar inundações costeiras significativas, além de ondas grandes e destrutivas perto da costa.

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Após atravessar a Baixa Califórnia Sul, a expectativa é que o Polo perca força, passe pelo Golfo da Califórnia e atinja Sonora já como um furacão mais fraco ou tempestade tropical. O Polo é o primeiro furacão da temporada a tocar terra na região.