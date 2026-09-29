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BAIXA CALIFÓRNIA SUL

Furacão Polo chega ao México com ventos de até 175 km/h; veja os riscos

Fenômeno é o primeiro da temporada a tocar o solo na região e pode causar inundações e deslizamentos: autoridades montaram força-tarefa

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/09/2026 09:12 - atualizado em 29/09/2026 09:12

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Furacão Polo chega ao México com ventos de até 175 km/h; veja os riscos
Grandes ondas do furacão Polo se chocam contra construções costeiras e calçadões no México crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O furacão Polo tocou o solo no México nesta terça-feira (229/9), como um fenômeno de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, com ventos sustentados de até 175 km/h. A informação é do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Horas depois, a velocidade dos ventos caiu para 130 km/h, conforme boletim divulgado às 5h no horário de Brasília.

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O furacão se movimentava a uma velocidade horizontal de 17 km/h pelo território mexicano. De acordo com a previsão do NHC, o Polo deve avançar em direção aos estados de Sonora e Chihuahua, que fazem fronteira com os Estados Unidos, ao longo desta terça-feira.

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Em Puerto San Carlos, na Baixa Califórnia Sul, o nível do mar subiu, rompeu trechos de uma barreira de areia e a água avançou pelas ruas antes mesmo da chegada do furacão.

Autoridades locais disponibilizaram 169 abrigos temporários no estado, com capacidade para mais de 33 mil pessoas. Quase 7.000 militares foram mobilizados para atuar durante a passagem do ciclone. Aulas, atividades marítimas e o acesso às praias foram suspensos. Moradores reforçaram portas e janelas com tábuas e sacos de areia.

Chuva e ventos

O NHC alertou que o Polo pode produzir um acumulado de chuva entre 40 mm e 300 mm em algumas regiões. Este volume pode provocar inundações com risco de morte e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de terreno íngreme.

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A previsão indicava acumulados de 150 a 300 milímetros em partes da Baixa Califórnia Sul. Para o sul e centro de Sonora, a expectativa era de 100 a 150 milímetros, com máximos de 200 milímetros. Sinaloa também poderia registrar precipitações muito fortes.

Havia também a previsão de uma maré de tempestade capaz de causar inundações costeiras significativas, além de ondas grandes e destrutivas perto da costa.

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Após atravessar a Baixa Califórnia Sul, a expectativa é que o Polo perca força, passe pelo Golfo da Califórnia e atinja Sonora já como um furacão mais fraco ou tempestade tropical. O Polo é o primeiro furacão da temporada a tocar terra na região.

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