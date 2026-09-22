Furacão Polo atinge categoria máxima no Pacífico mexicano

O furacão Polo ganhou força, nesta terça-feira (22), até a categoria máxima no Pacífico mexicano, sem previsão de que atinja a costa, mas com prognóstico de fortes chuvas.

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Polo passou do primeiro ao nível 5, o mais alto da escala Saffir-Simpson, em menos de 24 horas.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o tufão deve sofrer "algum fortalecimento adicional" nas próximas horas, mas "prevê-se que permaneça em alto-mar".

As autoridades mexicanas estão em aleta. Em estados do Pacífico como Guerrero e Michoacán, os primeiros afetados pelas fortes chuvas, as aulas foram suspensas.

Polo está a 355 quilômetros da costa de Guerrero, onde situa-se o balneário de Acapulco.

- "Um pouco alarmadas" -

Nas praias e avenidas do popular destino turístico, policiais transmitiram mensagens, na segunda-feira (21), sobre a possibilidade de tempestades elétricas na região: "Recomendamos que você adote medidas de prevenção em sua casa ou trabalho, revise as condições de segurança em seu domicílio e localize o abrigo temporário mais próximo".

Acapulco foi devastada pelo furacão Otis em 2023.

"As pessoas ficam um pouco alarmadas", disse à AFP Alfredo Mondragón, que trabalha na praia.

A temporada de ciclones no México vai de maio a novembro e afeta todos os anos as costas do Pacífico e do Atlântico.

Este ano se apresenta com muita intensidade devido à presença do fenômeno El Niño, que ocorre a cada dois e sete anos, quando os ventos alísios, correntes que vão de leste a oeste e que normalmente mantêm as águas quentes no Pacífico Ocidental, enfraquecem temporariamente.

Cientistas concordam que a mudança climática amplifica seus efeitos. No entanto, não há consenso sobre se isso fortalece o El Niño, embora tenham surgido evidências neste sentido.

- "A semana toda" -

Polo avança lentamente pelo Pacífico mexicano. No seu boletim das 9h no horário de Brasília, o NHC registrou ventos de cerca de 260 km/h e um deslocamento lento de cerca de 9 km/h.

"É um evento que, definitivamente, vai nos afetar a semana toda no Pacífico mexicano", disse Fabián Vázquez, coordenador-geral do Serviço Meteorológico do México (SMN) em uma entrevista à Rádio Fórmula.

As autoridades do SMN esperam que o rastro provoque chuvas em estados do Pacífico como Jalisco, Colima e Oaxaca, além de Michoacán e Guerrero.

A Marinha reportou o deslocamento de quase 14 mil efetivos nas regiões do Pacífico e, com a chegada da temporada de furacões, as Forças Armadas anunciaram planos preventivos.

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