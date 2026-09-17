Mulher depila virilha, espreme pelo encravado e quase morre em hospital

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora britânica Christy Collins, de 28 anos, quase morreu após um pelo encravado na virilha evoluir para uma infecção generalizada. Em entrevista ao The Mirror, ela contou que o problema começou poucos dias depois de se depilar, quando percebeu um caroço na região.

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O episódio ocorreu no final de agosto, durante uma viagem a passeio em Londres. Christy fez a própria depilação íntima, usando um barbeador, como de costume. Mais tarde, sentiu algo incomum na virilha. “Senti um caroço do tamanho de uma bolha na minha virilha. Sentei para me maquiar e o líquido começou a vazar”, detalhou.

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A jovem decidiu espremer o caroço, o que ela mesma descreveu como uma “péssima ideia”. Segundo Christy, o que era um furúnculo se transformou em um cisto dolorido que se estendia da virilha até o bumbum.

Nos dias seguintes, o quadro piorou rapidamente e o caroço se tornou um grande abscesso. “Era enorme, vermelho e duro como pedra. Achei que fosse um pelo encravado, mas em poucos dias já estava do tamanho de um iPhone 16 Pro Max”, relatou.

Mesmo com dor, a influenciadora tentou manter a rotina, mas começou a apresentar sintomas preocupantes. “Fui ao bar e fiquei com muita tontura. De repente, minha visão ficou embaçada, depois voltou ao normal, e minha audição também”, disse.

No dia seguinte, o mal-estar aumentou e a ferida parecia pior. Christy ligou para o serviço de saúde do Reino Unido e ouviu a recomendação para procurar um pronto-socorro. Como já era tarde, ela esperou e falou com seu médico on-line, que receitou antibióticos.

Christy preciso de cirurgia

A dor continuou, e uma amiga, preocupada, insistiu que ela fosse a um hospital. Ao chegar ao local, Christy foi diagnosticada com sepse e precisou de uma cirurgia de emergência de uma hora para remover o tecido infectado. “Minha amiga salvou minha vida. Sou muito grata a ela”, desabafou.

Ela revelou o medo que sentiu ao receber a notícia da operação. “Pensei que me dariam um comprimido, mas quando disseram que eu precisava de cirurgia, fiquei apavorada. Disseram que meus marcadores de infecção e minha pressão arterial estavam altíssimos”, contou. Os médicos afirmaram que se ela tivesse esperado mais um dia, o quadro poderia ter sido fatal.

Christy passou cinco dias internada e ficou com um ferimento de cinco centímetros de profundidade e doze de largura, que foi deixado aberto para cicatrizar. Agora, em recuperação em casa, ela precisa da ajuda da mãe para tarefas básicas como tomar banho e ir ao banheiro. “Perdi minha independência aos 28 anos”, lamentou.

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A influenciadora usou sua experiência para fazer um alerta. “Você precisa ter muito cuidado. A enfermeira disse que vê isso com frequência e que nunca se deve depilar a virilha. Não é seguro”.