Trump critica 'forças negativas' que querem desacelerar IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou neste domingo (13/9) como "forças negativas" aqueles que pedem uma desaceleração no desenvolvimento da inteligência artificial (IA), uma opinião expressa por gigantes da tecnologia em meio a crescentes alertas sobre seus riscos.

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"Acho que há muitas forças negativas levantando essa questão quando não deveriam, e estão sugerindo coisas que não vão acontecer", disse o presidente republicano a repórteres durante sua visita à Irlanda.

Os comentários surgiram poucos dias depois de o pesquisador de IA Jacob Coxon decidir deixar o setor, acusando suas antigas empregadoras, OpenAI e Anthropic, de "apostar com nossas vidas" na corrida para desenvolver modelos capazes de autoaperfeiçoamento.

"As pessoas que estão construindo a IA acreditam sinceramente que ela pode matar a todos nós até o final da década", escreveu Coxon no X.

Isso levou o CEO da Anthropic, Dario Amodei, a pedir às empresas, no sábado, que desacelere o rápido desenvolvimento da tecnologia, em meio a preocupações crescentes sobre os riscos de sistemas de computador "superinteligentes".

O chefe da OpenAI, Sam Altman, e Elon Musk, proprietário da xAI, rapidamente se manifestaram concordando com a avaliação de Amodei, à medida que aumenta a pressão por uma supervisão mais rigorosa.

Altman também disse, em uma entrevista divulgada no sábado, que sua empresa não abrirá seu capital na bolsa este ano, citando preocupações com a segurança.

Inteligência artificial

Trump tem resistido às crescentes preocupações com a inteligência artificial.

Em seu segundo mandato, o governo Trump tem, em grande medida, acolhido as empresas de inteligência artificial. Os líderes dessas empresas e outras companhias de tecnologia também têm apoiado as iniciativas de Trump.

Ainda assim, no início deste ano, o Pentágono alertou para os riscos do modelo da Anthropic.

A empresa dona do Claude -até então o único modelo de IA utilizado em operações secretas dos Estados Unidos, como na captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro- recusou-se a flexibilizar regras que limitam aplicações da tecnologia em armas autônomas letais e vigilância doméstica em massa. Essa condição era apontada como essencial pelo Pentágono para manter e ampliar contratos.

A startup de IA foi classificada como 'risco à segurança nacional' e impedida de ser usada em órgãos federais americanos. Após duas semanas de negociações, o governo permitiu que a Anthropic restabelecesse o acesso para a maioria dos clientes depois de acrescentar algumas salvaguardas.

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No mês passado, uma juíza federal decidiu que o governo Trump agiu de forma ilegal, retaliando a Anthropic "por atividades de expressão protegidas pela Constituição" depois que a empresa de IA se manifestou sobre como sua tecnologia deveria ser usada.