11 de Setembro: De Niro defende prefeito de Nova York e critica Trump

O ator Robert De Niro afirmou que o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, deve ser uma "ponte" no marco dos 25 anos do 11 de Setembro, que ocorre nesta sexta-feira (11/9).

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A declaração foi dada em entrevista ao site da revista The Hollywood Reporter após o ator ser questionado se o político deveria comparecer à cerimônia em homenagem às vítimas do atentado.

"Não vejo por que ele não deveria vir. Ele é o prefeito. Ainda não o ouvi dizer ou fazer nada que o desqualificasse de estar lá. Talvez eu seja ingênuo, mas é preciso dar uma chance ao cara. Ele não teve nada a ver com o que aconteceu", declarou o artista, para quem o prefeito deveria ser uma "ponte" para unir a cidade.

A participação de Mamdani no evento tem sido alvo de diversas críticas. Um dos parentes das vítimas lançou uma petição para pedir que ele não comparecesse sob o argumento de que o político seria insuficientemente crítico às ideologias extremistas.

Esse movimento tem sido capitaneado também por políticos do partido Republicano, grupo que faz oposição ao partido Democrata, do qual Mamdani faz parte.

Para analistas, a rejeição à presença do político tem contornos islamofóbicos. Isso porque ele é o primeiro muçulmano a assumir a Prefeitura de Nova York. Prefeito da cidade à época do 11 de setembro, Rudy Giuliani chegou a divulgar informações falsas afirmando que Mamdani não considera o atentado um ato terrorista.

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Trump

Além de defender a participação do político no evento, De Niro criticou Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. "Temos que detê-lo. É uma loucura. Temos que levar as pessoas às urnas e garantir que elas possam entrar. Basta ficar de olho para mantê-las seguras. É uma loucura estarmos nessa situação, mas é assim que as coisas estão. Temos que proteger nossas eleições."