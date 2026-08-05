Homem armado foi preso em campo de golfe de Trump
Durante a prisão, os agentes apreenderam um carregador de 16 cartuchos que continha munição de ponta oca
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Um homem armado foi preso no campo de golfe de Donald Trump em Los Angeles, dois dias antes da visita dessa terça-feira (4/8) do presidente americano ao local para participar de um jantar de arrecadação de fundos organizado pelo Comitê Nacional Republicano, informaram autoridades.
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Identificado como Jeanine John Taele, 38, o suspeito foi visto por agentes federais "caminhando pela área do campo, tirando fotos e gravando vídeos, e aparentando observar as atividades de planejamento de segurança", informou o gabinete do xerife.
Durante a prisão, os agentes apreenderam um carregador de 16 cartuchos que continha munição de ponta oca. Eles revistaram em seguida o carro do suspeito e encontraram uma pistola carregada e um carregador adicional com munição de ponta oca.
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Investigadores do departamento do xerife e da unidade antiterrorismo do FBI também revistaram a residência de Taele, onde encontraram armas, um colete à prova de balas, carregadores de alta capacidade, munição, dois rádios e "cadernos que continham afirmações preocupantes".
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A promotoria do condado de Los Angeles vai decidir se apresentará acusações contra o suspeito.