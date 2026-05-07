Homem é preso com arma perto da casa do ex-príncipe Andrew, na Inglaterra
Um homem foi preso na noite de quarta-feira (6) por porte de arma de fogo perto da casa do ex-príncipe Andrew, no leste da Inglaterra, informou a polícia nesta quinta-feira (7), após relatos da imprensa de que o irmão do rei havia sido ameaçado enquanto passeava com seus cachorros.
A polícia de Norfolk relatou a prisão de um homem armado que estava "se comportando de maneira intimidatória" perto da casa do ex-príncipe.
