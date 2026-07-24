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Trump retorna ao jantar dos correspondentes três meses após ataque caótico

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DK
Danny KEMP
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Danny KEMP
Repórter
24/07/2026 10:39

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retornará ao jantar dos correspondentes da Casa Branca nesta sexta-feira (24), com novas e reforçadas medidas de segurança, três meses após uma suposta tentativa de assassinato ter forçado sua evacuação caótica do evento.

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Trump deverá proferir o discurso que não pôde fazer em abril, quando tiros foram disparados no Hotel Washington Hilton e o jantar foi cancelado às pressas. 

Cole Allen, um californiano de 31 anos, declarou-se inocente das acusações, incluindo a tentativa de assassinato do presidente.

Desta vez, o Serviço Secreto americano acredita não correr riscos: isolou uma grande área de Washington e ergueu um enorme perímetro de segurança para garantir que o evento transcorra sem incidentes. 

O local do jantar também foi alterado do Washington Hilton para o Waldorf Astoria, um antigo hotel de Trump que, segundo os organizadores, é muito menor, o que torna o evento "mais intimista".

Embora se esperasse que Trump fizesse um discurso contundente contra a imprensa no evento original, resta saber qual será o tom adotado no jantar remarcado. 

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a repórteres na quinta-feira que Trump "celebrará a liberdade de expressão e a Primeira Emenda [da Constituição] com todos vocês, membros da mídia".

"O presidente está ansioso para terminar o que começou antes que uma tentativa de assassinato desprezível interrompesse o evento original", acrescentou Leavitt, que também estará presente.

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dk-jz/nn/aa-jc

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