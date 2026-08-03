Vinte e cinco estados democratas processam governo Trump por novas tarifas

Vinte e cinco estados democratas apresentaram uma ação judicial contra o governo federal dos Estados Unidos nesta segunda-feira (3), pois consideram que a nova política tarifária do presidente Donald Trump excede seus poderes.

O governo Trump anunciou, em 23 de julho, tarifas generalizadas de 10% a 12,5% sobre 60 parceiros comerciais dos Estados Unidos, após uma investigação que os acusa de permitir o fornecimento de bens provenientes de países que recorrem ao trabalho forçado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

els-aha/jz/cr/ic