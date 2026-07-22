Macao ou Macau? Por que a cidade chinesa tem dois nomes diferentes
Entenda a origem dos nomes e a rica história por trás da antiga colônia portuguesa que hoje é uma das regiões mais ricas e autônomas da China
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A confusão entre os nomes Macao e Macau é comum, mas a resposta é simples: ambos se referem à mesma região administrativa especial da China, localizada na costa sul do país, próximo a Hong Kong. O território retornou à soberania chinesa em 1999, há mais de 26 anos, e a diferença entre as grafias tem origem puramente linguística e histórica, refletindo sua rica herança cultural.
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Qual é a forma correta: Macao ou Macau?
Ambas as formas estão corretas, mas o uso depende do idioma. "Macau" é a grafia em português, adotada oficialmente no Brasil. Já "Macao" é a versão em inglês, amplamente utilizada em documentos e comunicações internacionais. Portanto, a escolha entre os termos é uma questão de contexto linguístico.
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Como o português ainda é uma das línguas oficiais de Macau, ao lado do chinês cantonês, a grafia com "u" carrega um peso histórico significativo e é a forma mais adequada para quem fala o idioma. A presença da língua portuguesa é um legado de mais de 400 anos de administração lusitana.
De onde vem o nome Macau?
A origem do nome está ligada a uma lenda local. Quando os navegadores portugueses chegaram à região no século 16, eles perguntaram aos habitantes o nome da terra. Os locais responderam "A-Má-Gau", que significa "Baía de A-Má", em referência a um templo dedicado à deusa A-Má, protetora dos marinheiros e pescadores.
Os portugueses adaptaram o som para "Amagao" e, com o tempo, a pronúncia evoluiu para "Macau". O Templo de A-Má, que deu nome ao território, ainda existe e é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, sendo parte do Centro Histórico de Macau, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco.
Um pouco da história de Macau
Macau foi a primeira e a última colônia europeia na Ásia. A administração portuguesa começou em meados do século 16 e durou até 20 de dezembro de 1999, quando o território foi devolvido à China. A transferência de soberania, ocorrida há mais de 26 anos, seguiu o princípio de "um país, dois sistemas", o mesmo aplicado a Hong Kong.
Este acordo garante a Macau um alto grau de autonomia em todas as áreas, exceto defesa e relações exteriores, por um período de 50 anos após a transferência (até 2049). Essa herança mista é visível na arquitetura, na culinária e nas tradições locais, que misturam influências chinesas e portuguesas.
Qual o status de Macau hoje?
Atualmente, Macau é uma Região Administrativa Especial (RAE) da República Popular da China. Conhecida como a 'Las Vegas do Oriente', sua economia historicamente foi baseada no turismo e nos jogos de azar, embora o governo tenha implementado políticas de diversificação econômica nos últimos anos. A região goza de diversas liberdades e particularidades:
Possui governo próprio e um sistema legal independente, baseado no modelo português.
Utiliza uma moeda própria, a pataca macaense (MOP).
Mantém controle de fronteiras e políticas de imigração próprias.
Os cidadãos portam um passaporte da RAE de Macau.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.