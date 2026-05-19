Por que Macau é uma região especial da China com suas próprias regras

Macau é uma Região Administrativa Especial (RAE) da China, o que na prática significa que, embora seja território chinês, opera com um alto grau de autonomia. Essa condição única é regida pelo princípio de “um país, dois sistemas”, que permite a Macau manter seu próprio sistema econômico e legal, diferente do restante da China continental.

Essa estrutura foi formalizada pela Declaração Conjunta Sino-Portuguesa, assinada em 1987, e implementada em 20 de dezembro de 1999, quando Portugal transferiu a soberania do território para a China. O acordo garantiu que, por 50 anos, Macau manteria seu estilo de vida, direitos e liberdades. Isso se reflete diretamente no dia a dia da região, que possui sua própria moeda, a pataca, e um sistema jurídico baseado na lei portuguesa.

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O que significa a autonomia na prática?

A autonomia de Macau é ampla. A região tem seu próprio governo, poder legislativo e um sistema judicial independente. As políticas de defesa e relações exteriores são de responsabilidade do governo central em Pequim, mas Macau cuida de quase todas as outras áreas, incluindo imigração e alfândega.

Isso explica por que, para viajar entre Macau e a China continental, é necessário passar por controles de fronteira. Além disso, a região é conhecida por ser a "capital do jogo" da Ásia, abrigando cassinos que são ilegais no restante da China. Essa permissão é um pilar da sua economia e um dos exemplos mais claros de sua autonomia.

Diferenças em relação a Hong Kong

Hong Kong é a outra Região Administrativa Especial da China e também opera sob o princípio de “um país, dois sistemas”. No entanto, existem diferenças importantes. A principal delas está na herança colonial: Macau foi administrada por Portugal, enquanto Hong Kong foi uma colônia britânica. Essa diferença moldou a cultura, a língua e, principalmente, o sistema legal de cada território.

Enquanto a economia de Hong Kong é historicamente centrada em finanças e comércio internacional, a de Macau depende fortemente do turismo e da indústria de jogos de azar. Politicamente, Macau também tem um histórico de relações mais alinhadas com Pequim em comparação com o cenário mais ativista visto em Hong Kong.

O status especial de Macau, garantido pela sua Lei Básica, está previsto para durar até 2049. A partir dessa data, o futuro do seu sistema e do alto grau de autonomia ainda é uma questão em aberto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.