Macau fala português? Entenda a realidade linguística da região

A presença do português em Macau costuma gerar dúvidas. O território, que foi administrado por Portugal até 1999 e hoje é uma Região Administrativa Especial da China, mantém o idioma como uma das suas línguas oficiais. No cotidiano, porém, o cenário é mais complexo: a maior parte da população usa o cantonês no dia a dia, enquanto o português aparece com mais força em espaços institucionais, jurídicos e em determinados serviços públicos.

Na prática, isso significa que o português está presente, mas não é a língua predominante nas ruas. Documentos oficiais, leis, decisões judiciais e parte da sinalização urbana continuam a ser redigidos em português e em chinês. Em muitas repartições, é possível ser atendido em português, sobretudo em áreas ligadas à Justiça, à administração e à educação superior, o que reforça o caráter bilingue previsto no estatuto de Macau.

Afinal, em Macau se fala português ou não?

A resposta depende do contexto observado. Do ponto de vista legal, Macau é oficialmente bilingue: português e chinês são línguas com o mesmo estatuto jurídico. Isso garante que leis, regulamentos, contratos governamentais e parte das comunicações públicas sejam disponibilizados nos dois idiomas. Em tribunais, o português permanece relevante, principalmente em processos que envolvem normas herdadas do período de administração portuguesa.

No uso social, porém, o cantonês domina. A maioria dos residentes tem o chinês como primeira língua, e o inglês ganha espaço em atividades ligadas ao turismo e aos negócios. O português é falado por uma minoria: membros da comunidade luso-descendente, profissionais ligados ao governo, ao direito e à educação, além de estudantes estrangeiros atraídos por programas acadêmicos em língua portuguesa. Assim, pode-se afirmar que em Macau se fala português, mas em escala muito menor do que chinês e, em alguns setores, do que inglês.

Leis, documentos públicos e decisões judiciais em Macau continuam a ser publicados em português e chinês – depositphotos.com / richie0703



Qual é o papel atual do português em Macau?

O português em Macau ocupa um lugar estratégico. Além de ser língua oficial, funciona como ponte entre a China e países de língua portuguesa. O território abriga centros de formação em língua portuguesa para estudantes chineses e instituições voltadas à cooperação com Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esse papel intermediário ajuda a explicar por que o governo local mantém investimentos em ensino e certificação do idioma.

Na educação, há escolas e universidades que oferecem cursos em português, tanto para falantes nativos quanto para quem busca o idioma como segunda língua. Em algumas licenciaturas e pós-graduações, o português é língua de trabalho em disciplinas específicas. No turismo, o idioma aparece em placas, nomes de ruas, edifícios históricos e materiais de divulgação, reforçando a imagem de Macau como espaço de encontro entre culturas asiáticas e lusófonas.

Administração pública: uso do português em atos oficiais, publicações legais e comunicação institucional.

uso do português em atos oficiais, publicações legais e comunicação institucional. Justiça: manutenção do português em muitos procedimentos e decisões judiciais.

manutenção do português em muitos procedimentos e decisões judiciais. Educação: cursos de língua e literatura portuguesa, formação de tradutores e intérpretes.

cursos de língua e literatura portuguesa, formação de tradutores e intérpretes. Turismo e cultura: presença em patrimônios históricos, eventos culturais e sinalização.

Onde mais se fala português e quantos são esses falantes?

O português é hoje uma língua global, distribuída por vários continentes. Além de Portugal e Brasil, o idioma é oficial em países africanos, em Timor-Leste e, como visto, em Macau. Em 2026, estimativas demográficas apontam que o número de falantes nativos e de segunda língua ultrapassa 260 milhões de pessoas, com tendência de crescimento, sobretudo na África.

Abaixo, uma lista de países onde o português é idioma oficial, com populações aproximadas em 2026:

Brasil (cerca de 215 milhões de habitantes)

Portugal (cerca de 10,5 milhões de habitantes)

Angola (cerca de 36 milhões de habitantes)

Moçambique (cerca de 34 milhões de habitantes)

Cabo Verde (cerca de 0,6 milhão de habitantes)

Guiné-Bissau (cerca de 2 milhões de habitantes)

São Tomé e Príncipe (cerca de 0,25 milhão de habitantes)

Timor-Leste (cerca de 1,4 milhão de habitantes)

Somando esses países, a população dos Estados de língua oficial portuguesa ultrapassa 300 milhões de habitantes, embora nem todos tenham o português como primeira língua. Em muitos deles, coexistem línguas nacionais e regionais, que partilham espaço com o português em contextos formais e informais.

O português também funciona como ponte entre a China e países lusófonos, com presença em universidades, turismo e cooperação internacional – depositphotos.com / richie0703



Em que posição o português está entre as línguas mais faladas no mundo?

Considerando falantes nativos, o português costuma aparecer entre a quinta e a sexta posição mundial, a depender da fonte e do critério de contagem. Em geral, o idioma fica atrás de línguas com grande número de falantes na Ásia e de um idioma de ampla circulação internacional. Entre as línguas que se situam à frente do português estão:

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Inglês amplamente utilizado como língua internacional, com centenas de milhões de nativos e mais de um bilhão de falantes no total. Mandarim principal variedade do chinês, falada por grande parte da população da China continental. Hindi uma das línguas oficiais da Índia, com ampla base de falantes nativos. Espanhol presente em grande parte da América Latina, na Espanha e em comunidades pelo mundo. Francês língua oficial ou de trabalho em diversos países da Europa, África e em organismos internacionais.

Mesmo atrás dessas línguas em número absoluto de falantes, o português mantém relevância geopolítica por estar ligado a economias emergentes, grandes reservas de recursos naturais e zonas estratégicas de comércio marítimo. Em Macau, o idioma integra esse cenário mais amplo: não é a língua majoritária da população local, mas permanece como ferramenta institucional e de ligação entre a China e o espaço lusófono.