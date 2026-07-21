Quem foi Ali Khamenei? A trajetória do líder que governou o Irã por 36 anos

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Aiatolá Ali Khamenei foi a figura mais poderosa do Irã por 36 anos, tendo ocupado o posto de Líder Supremo de 1989 até sua morte em 28 de fevereiro de 2026. Ele faleceu em um ataque aéreo realizado por Israel com apoio dos Estados Unidos. Após sua morte, a Assembleia de Especialistas elegeu seu filho, Mojtaba Khamenei, como novo Líder Supremo do país em 8 de março de 2026.

Biografia e ascensão ao poder

Nascido em 1939 em Mashhad, Khamenei foi um discípulo próximo do aiatolá Ruhollah Khomeini, o fundador da República Islâmica. Após a Revolução de 1979, que depôs o xá, ele rapidamente ascendeu na nova estrutura de poder, assumindo posições importantes.

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Khamenei serviu como presidente do Irã entre 1981 e 1989, um período marcado pela guerra contra o Iraque. Com a morte de Khomeini em 1989, a Assembleia de Especialistas, um corpo clerical responsável por escolher o líder, o elegeu como sucessor, consolidando sua ascensão ao cargo mais alto da nação.

Quais eram os poderes do Líder Supremo?

O cargo de Líder Supremo no Irã concentrava poderes que permeavam todas as esferas do Estado. As principais atribuições de Khamenei incluíam:

era o comandante-em-chefe de todas as forças armadas, incluindo o Exército e a poderosa Guarda Revolucionária Islâmica;

nomeava e demitia os chefes do Judiciário, comandantes militares e diretores de conglomerados estatais de mídia;

tinha poder de veto sobre leis aprovadas pelo parlamento e sobre candidatos a cargos eletivos, por meio do Conselho dos Guardiães;

definia as diretrizes gerais da política interna e externa da República Islâmica.

Qual era sua posição em relação ao Ocidente?

Khamenei manteve uma postura historicamente crítica e de profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos e a Israel. Sua liderança foi marcada pela defesa do programa nuclear iraniano, que ele afirmava ter fins pacíficos, e pelo apoio a grupos aliados no Oriente Médio.

Essa política externa assertiva foi um pilar de seu governo e um ponto constante de tensão com as potências ocidentais. Ele frequentemente utilizava discursos públicos para reforçar a retórica anti-imperialista e criticar o que considerava a hegemonia cultural e política do Ocidente.

O legado de Khamenei permanece controverso: enquanto seus apoiadores destacam a manutenção da independência do Irã frente às potências ocidentais, críticos apontam para a repressão interna e o isolamento internacional. Sua sucessão por seu filho Mojtaba Khamenei marca a continuidade da linha dura do regime islâmico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.