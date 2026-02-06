Saiba tudo sobre Ali Khamenei: o supremo líder que domina o Irã há 36 anos

Ali Khamenei é considerado a figura central do sistema político iraniano desde o fim da década de 1980. Como líder supremo da República Islâmica do Irã, ele ocupa um posto que reúne autoridade política, militar e religiosa, moldando diretamente os rumos internos do país e sua postura no cenário internacional. A posição que exerce vai além de um chefe de Estado comum, alcançando um papel de árbitro final entre as principais instituições iranianas.

Para compreender quem é Ali Khamenei e como construiu essa autoridade, é necessário observar sua trajetória desde o período anterior à Revolução Islâmica de 1979, passando pelo envolvimento na oposição ao xá Mohammad Reza Pahlavi, até sua ascensão a cargos de destaque após a queda da monarquia. Ao longo desse processo, consolidou relações com grupos religiosos e militares que ainda hoje sustentam seu poder.

Quem é Ali Khamenei e como chegou ao poder?

A palavra-chave central neste tema é Ali Khamenei, nome que se confunde com a própria história recente do Irã. Nascido em 1939, na cidade de Mashhad, em uma família religiosa xiita, Khamenei estudou teologia em centros importantes como Qom e desenvolveu-se como clérigo. Durante o regime do xá, participou de atividades oposicionistas inspiradas nas ideias do aiatolá Ruhollah Khomeini, enfrentando prisões e restrições impostas pela monarquia.

Após a Revolução Islâmica de 1979, Ali Khamenei ocupou vários cargos estratégicos. Atuou no Conselho da Revolução, teve papel na organização das novas instituições da república e, em 1981, tornou-se presidente do Irã, cargo que exerceu até 1989. A morte de Khomeini, fundador da República Islâmica e primeiro líder supremo, abriu uma disputa interna. Em 1989, após mudanças na Constituição iraniana, Khamenei foi escolhido pela Assembleia de Especialistas para ocupar o posto de líder supremo, mesmo não sendo, na época, o clérigo de mais alta graduação religiosa.

Mais do que um chefe de Estado, Ali Khamenei atua como árbitro final da política iraniana, influenciando decisões internas e a postura do país no cenário internacional

Qual é o poder do líder supremo no sistema político iraniano?

No sistema político do Irã, o cargo de líder supremo concentra poderes amplos, tornando Ali Khamenei, na prática, o homem mais poderoso do país. Ele é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica, e tem autoridade final sobre questões de segurança nacional, defesa e política externa. Além disso, controla diretamente ou indiretamente as principais nomeações em áreas-chave.

Entre as atribuições do líder supremo, destacam-se:

Nomear os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária;

Indicar o chefe do Poder Judiciário;

Autorizar ou vetar a candidatura de membros do Conselho dos Guardiães por meio de suas indicações indiretas;

Influenciar na escolha do chefe da estatal de radiodifusão e de órgãos estratégicos;

Atuar como instância máxima de arbitragem entre o Parlamento, o governo e outros conselhos.

Embora o país realize eleições presidenciais e legislativas, muitas decisões centrais dependem da anuência do líder supremo. Leis aprovadas pelo Parlamento precisam passar por órgãos que, em grande parte, são alinhados a Khamenei, o que reforça seu comando sobre o Estado. Dessa forma, o presidente do Irã exerce funções executivas, mas dentro de limites definidos pela autoridade suprema.

Ali Khamenei e sua influência na política interna do Irã

A influência de Ali Khamenei no Irã se manifesta de diferentes formas na política doméstica. Sua atuação passa pelo apoio a determinados grupos políticos, pela supervisão de órgãos que filtram candidatos a cargos eletivos e pela orientação geral das políticas econômicas e sociais. Correntes consideradas moderadas ou reformistas frequentemente encontram barreiras quando suas propostas são vistas como conflito com os princípios da República Islâmica.

Entre os mecanismos de influência interna estão:

Conselho dos Guardiães: órgão que valida ou veta candidatos a eleições e verifica a compatibilidade das leis com a Constituição e a sharia; Guarda Revolucionária: força militar e política com peso econômico, leal ao líder supremo; Rede econômica ligada a fundações religiosas: instituições que administram propriedades e recursos, muitas sob supervisão direta ou indireta da liderança suprema; Controle sobre a mídia estatal: a radiodifusão pública segue orientações gerais alinhadas à visão do líder.

Esses elementos permitem que Khamenei oriente o ritmo de mudanças internas, definindo limites para reformas e para a abertura política. Em momentos de protestos ou tensões sociais, a postura das forças de segurança e dos principais órgãos do Estado é, em grande parte, condicionada por diretrizes ligadas à liderança suprema.

Líder supremo do Irã há mais de três décadas, Ali Khamenei exerce controle decisivo sobre forças armadas, instituições políticas e rumos estratégicos do país

Como Ali Khamenei influencia a política externa e a segurança regional?

No campo internacional, Ali Khamenei exerce papel central na definição da postura do Irã em relação a outros países, especialmente no Oriente Médio. O líder supremo define as linhas gerais de política externa, enquanto o presidente e o Ministério das Relações Exteriores lidam com a execução diplomática. Questões como o programa nuclear, a relação com potências ocidentais e o apoio a grupos aliados na região passam por sua aprovação.

Alguns pontos ilustram essa influência externa:

Definição de limites para negociações sobre o programa nuclear iraniano;

Apoio político e, em certos casos, militar a grupos e governos aliados na região, reforçando a presença iraniana no Oriente Médio;

Posicionamentos públicos sobre conflitos regionais, que orientam a diplomacia e o discurso oficial do país;

Relação com potências como Rússia e China, vista como estratégica para reduzir a dependência de países ocidentais.

A posição assumida por Khamenei em relação a sanções internacionais, acordos nucleares e alianças regionais tem impacto direto na economia iraniana e na estabilidade do Oriente Médio. Ao controlar as principais decisões de segurança, o líder supremo influencia tanto o cotidiano da população iraniana quanto o equilíbrio de forças na região.

O futuro do Irã sob a sombra de Ali Khamenei

A influência de Ali Khamenei, consolidada ao longo de mais de três décadas como líder supremo, continua a moldar o presente e o futuro da República Islâmica do Irã. A sucessão desse cargo é um tema recorrente entre analistas e dentro do próprio sistema político, já que a escolha de um novo líder dependerá da Assembleia de Especialistas, órgão composto por clérigos que também está sujeito a filtros institucionais.

A forma como essa transição ocorrerá, quando for necessária, terá impacto direto sobre a continuidade ou a eventual mudança na linha política, tanto interna quanto externa. Até lá, o papel de Ali Khamenei permanece central, articulando poder religioso, militar e institucional, o que mantém seu lugar como figura mais influente do país e um dos atores mais relevantes na política do Oriente Médio em 2025.