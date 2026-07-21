Influencer fitness é banida de academia por tirar selfies em excesso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora fitness alemã Edda Pilz, de 25 anos, foi banida de uma rede de academias por supostamente tirar selfies em excesso durante os treinos. Conhecida como Edda Elisa, ela descobriu a punição ao ter seu cartão de acesso bloqueado ao chegar no local.

Com 552 mil seguidores no Instagram e 650 mil no TikTok, Edda publica com frequência fotos e vídeos de sua rotina de exercícios. Inconformada com a decisão, ela atribuiu a medida à "inveja de outras alunas", que teriam se sentido "provocadas" por suas poses diante dos espelhos.

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Em um vídeo no TikTok, a influenciadora, que era cliente da academia John Reed havia quatro anos, criticou a atitude da empresa. "Acho isso muito estranho, porque a conta oficial de John Reed republica fotos idênticas de outros clientes", alegou. Ela acredita que sua popularidade nas redes sociais a tornou um alvo.

O que diz a academia

A rede John Reed, que possui unidades principalmente na Europa, afirmou que Edda ignorou repetidos avisos sobre a violação das regras internas. Segundo o jornal Daily Star, as selfies foram a gota d'água após "reclamações de pessoas furiosas por ela estar monopolizando os espelhos".

O banimento é válido para todas as unidades da rede no mundo, com exceção das localizadas na Suíça. "Podemos confirmar que o contrato de Edda Pilz foi rescindido sem aviso prévio. Ela violou repetidamente as regras da nossa casa e já havia sido advertida", declarou a empresa em nota à emissora alemã RTL, sem detalhar quais normas foram descumpridas.

No final de junho, Edda também ganhou repercussão ao afirmar que foi quase impedida de embarcar em um voo por causa de sua roupa. Um funcionário teria considerado seu conjunto esportivo muito revelador, dizendo: "Você não está vestindo nada. Você está nua". A jovem, que mora em Berlim, precisou vestir uma jaqueta e fechar o zíper para conseguir viajar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.