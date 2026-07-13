Beata MonaLisa: irmã de Greta Thunberg troca protestos pela música

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Enquanto Greta Thunberg se tornou um dos maiores símbolos do ativismo climático no mundo, a irmã mais nova, Beata MonaLisa Thunberg, escolheu um caminho completamente diferente. Aos 20 anos, a sueca sonha com a carreira musical. Ela viralizou nas redes sociais com algumas apresentações e prepara o lançamento do primeiro álbum, mostrando que pretende construir uma carreira própria, longe da sombra da irmã.

Greta Thunberg se tornou uma das ativistas ambientais mais conhecidas do mundo ao liderar manifestações em defesa do clima, discursar na Organização das Nações Unidas (ONU) e pressionar líderes políticos por medidas contra o aquecimento global. Já Beata escolheu construir a carreira nos palcos, apostando na música e na performance.

Nascida em Estocolmo, Beata MonaLisa, ou simplesmente Bea, contou, entrevista à Interview Magazine, que dança desde que aprendeu a andar e canta desde os sete anos. O nome incomum, segundo explicou à revista, é uma homenagem à avó Mona e à bisavó Lisa.

Ela revelou que, ainda criança, costumava se apresentar em eventos da escola, mas acabou sofrendo bullying por gostar de cantar. "Eu me apresentava em shows da escola e todo mundo achava que eu era chata", relembrou.

Embora tenha estudado música clássica na infância, Bea contou que acabou aprendendo a cantar sozinha depois de se decepcionar com o ensino tradicional. Entre os 12 e os 17 anos, interpretou Édith Piaf em uma produção teatral, experiência que considera fundamental para o desenvolvimento de seu estilo vocal.

Neste ano, uma apresentação da música “Hymne à l'amour”, clássico de Piaf lançado em 1949, viralizou nas redes sociais. Segundo a cantora, algumas pessoas chegaram a acreditar que sua voz havia sido criada por inteligência artificial.

"Havia um boato nos Estados Unidos de que era IA. No começo fiquei ofendida, mas depois encarei como um elogio", contou.

Irmãs, cada uma de um jeito

Apesar das comparações frequentes, Bea deixou claro que prefere não ser definida pelo parentesco com Greta Thunberg.

Ao ser questionada sobre a irmã, respondeu de forma direta: "Não sou responsável pela vida de outras pessoas".

A cantora também afirmou que tem uma visão diferente sobre o sucesso. "Talvez seja um sentimento. Você pode ser mundialmente famosa e não se sentir aceita, ou pode ter uma base de fãs pequena e se sentir muito bem-sucedida", declarou.

Álbum de estreia fala sobre identidade e empoderamento

Bea revelou que trabalha no primeiro álbum desde os 13 anos. O projeto terá nove músicas, todas compostas por ela, e está em fase de finalização.

Segundo a artista, o disco aborda temas como liberdade de identidade, empoderamento feminino e combate ao machismo. Ela também contou que grande parte de seu público pertence à comunidade LGBTQIA+ e que é vista por muitos fãs como um ícone.

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