Nova espécie de sapo é nomeada em homenagem à Greta Thunberg

No texto de 34 páginas, a equipe internacional liderada pelo panamenho Abel Batista e pelo suíço Konrad Mebert descreve que encontrou a espécie no Monte Chucanti, uma ilha do céu cercada por floresta tropical de planície no leste do Panamá. Alcançar o habitat na floresta nublada, exigia acesso a cavalo por trilhas lamacentas, encostas íngremes. A reserva de Chucanti foi estabelecida pela organização de conservação panamenha ADOPTA com o apoio da Rainforest Trust.

De acordo com os pesquisadores, Pristimantis gretathunbergae exibe olhos negros distintos — únicos para os sapos da América Central. Seus parentes mais próximos habitam o noroeste da Colômbia. Infelizmente, o habitat remanescente do sapo está severamente fragmentado e altamente ameaçado pelo rápido desmatamento para plantações e pastagens de gado. A Reserva Chucanti, onde o sapo foi encontrado pela primeira vez, faz parte de uma crescente rede de parques naturais e reservas defendidas pelo governo panamenho.

Greta Thunberg tem 19 anos e é uma ativista ambiental sueca. Ficou conhecida por ter protestado fora do prédio do parlamento sueco, e por ser a líder do movimento Greve das escolas pelo clima. Em dezembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro criticou o espaço dado na imprensa às declarações de Greta, à época com 16 anos, a quem chamou de "pirralha".





Pesquisadores descobriram no Panamá uma nova espécie de sapo e resolveram prestar uma homenagem à ativista ambiental Greta Thunberg. O artigo científico que descreve e nomeia oficialmente a nova espécie, Pristimantis gretathunbergae, f oi publicado na revista científica ZooKeys, da Pensoft, nesta segunda-feira (10/1).