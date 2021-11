COP26 é 'um fracasso', diz Greta Thunberg durante protesto em Glasgow

"É uma celebração de duas semanas do 'aqui não acontece nada' e bla bla bla", disse Greta Thunberg (foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

A jovemsuecadeclarou nesta sexta-feira (5) que asobre ade(COP26) é "um", a uma semana do encerramento das negociações."Não é segredo que a COP26 é um fracasso", disse Thunberg a milhares de jovens na cidade escocesa."É uma celebração de duas semanas do 'aqui' e bla bla bla", acusou."Isso não é mais uma conferência do clima. É um", acrescentou.Delegados de quase 200 países estão reunidos desde domingo passado para aumentar a redução de gases de efeito estufa e transição energética, com o objetivo de manter o aquecimento do planeta em um máximo de %2b1,5ºC.Ao longo dessa primeira semana, os países anunciaram grandes coalizões para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, eliminar o financiamento de fontes de energia tradicionais e acelerar a transição, mas sem calendários claros."Nossos líderes não estão liderando. Isso é liderança", gritou Greta, apontando para a multidão.