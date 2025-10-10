Bilionário próximo a Trump chama Greta Thunberg de 'legionária do anticristo'

O investidor do Vale do Silício Peter Thiel qualificou a ativista sueca Greta Thunberg e os críticos da inteligência artificial (IA) como "legionários do anticristo" durante uma série de conferências privadas.

As oito horas de conferências se concentraram em religião, com advertências contra a regulação tecnológica, segundo gravações revisadas pelo jornal The Washington Post.

Em quatro palestras de cerca de duas horas cada uma, oferecidas durante o último mês no Commonwealth Club de San Francisco, Thiel argumentou que quem propõe limitar o desenvolvimento tecnológico ameaça provocar a destruição dos Estados Unidos, noticiou o Post nesta sexta-feira.

Thiel tem um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 27 bilhões (R$ 147 bilhões) e mantém vínculos estreitos com o governo de Donald Trump. O vice-presidente JD Vance foi seu sócio.

Além disso, este investidor tecnológico foi uma das poucas figuras do Vale do Silício a apoiar Trump em sua campanha presidencial de 2016.

Em sua visão, o anticristo bíblico não é um gênio tecnológico do mal, mas alguém que alerta constantemente para os riscos existenciais e pede uma regulamentação estrita de setores inovadores.

"No século XXI, o anticristo é um 'ludita' [expressão usada atualmente para designar quem se opõe ao avanço tecnológico], que quer deter toda a ciência. É alguém como Greta ou Eliezer", disse Thiel em sua conferência inaugural de 15 de setembro, referindo-se à ambientalista sueca Greta Thunberg e ao crítico da IA Eliezer Yudkowsky.

Estas conferências foram realizadas no contexto do crescente nacionalismo cristão nos Estados Unidos.

Uma das empresas mais conhecidas de Thiel é a Palantir, especializada em análises de dados e IA, e cujo alcance abrange a economia global, com clientes como bancos, hospitais, governo americano e o exército de Israel.

