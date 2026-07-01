Criança de três anos é resgatada seis dias após terremotos na Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Equipes de resgate da Jordânia que atuam na Venezuela após o país ser atingido por dois terremotos devastadores na semana passada resgataram uma criança na madrugada de terça-feira (30/6). Ela foi a única sobrevivente encontrada no sexto dia de operações de busca, segundo as autoridades venezuelanas.

Klieber Moran foi retirado do edifício Los Corales Garden 1, no estado de La Guaira, por socorristas jordanianos, após passar seis dias preso sob os escombros, informou a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em uma mensagem via Telegram.

Menino é encontrado com vida após passar mais de 5 dias sob os escombros na Venezuela. Um verdadeiro milagre no meio da tragédia!pic.twitter.com/aNM1PledPO — Arlete Caetana (@ArleteCaetum) June 30, 2026

O resgate da criança é considerado uma exceção extremamente rara, por ter ocorrido seis dias após os terremotos que provocaram ao menos 1.943 mortes. Especialistas estimam que exista uma janela de aproximadamente 72 horas para conseguir retirar com vida pessoas soterradas após um terremoto.

A Venezuela foi atingida por dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, com menos de um minuto de intervalo na última quarta-feira (24/7), provocando a queda de edifícios e deixando milhares de pessoas presas sob os escombros, segundo autoridades e equipes de resgate.

Moran - descrito como tendo 3 anos por Delcy, mas 2 anos pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez - foi posteriormente levado para receber atendimento médico, dizia a mensagem.

"Devemos manter a esperança de continuar encontrando pessoas vivas sob os escombros", disse Jorge em um pronunciamento transmitido pela televisão. "Na madrugada de hoje, um menino de 2 anos foi resgatado e está recebendo cuidados em um centro de saúde em Caracas."

Nas imagens divulgadas pelas autoridades jordanianas, é possível ver a criança, que aparentemente não dava sinais de vida, sendo retirada dos escombros pelos socorristas durante a madrugada e levada rapidamente, coberta por um cobertor, até uma ambulância.

Nessa segunda, quatro pessoas foram retiradas com vida dos escombros, contra 2.407 no primeiro dia, no estado de La Guaira, epicentro da tragédia localizado a cerca de 40 km de Caracas. Ao todo, 6.461 pessoas foram resgatadas em La Guaira até esta terça.

Segundo os cálculos oficiais, no dia dos terremotos havia cerca de 30 mil pessoas nesse estado costeiro, entre as localidades de Catia La Mar e Caraballeda. Dessas, entre 13.400 e 13.500 conseguiram sair por conta própria ou com ajuda de amigos e familiares, segundo o irmão da líder interina. "Podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira", declarou Jorge.

Uma remessa do Unicef contendo 47 toneladas de suprimentos humanitários chegou à Venezuela ainda nesta terça (30/6), informou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, acrescentando que os materiais ajudarão a apoiar crianças e famílias necessitadas.

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A carga inclui kits de saúde de emergência para assistência médica urgente, abrangendo suprimentos para partos seguros, cuidados com recém-nascidos, prevenção de doenças e tratamentos, acrescentou Dujarric.