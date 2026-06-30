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Um total de 6.461 pessoas foram resgatadas após terremotos na Venezuela

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AFP
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Repórter
30/06/2026 15:25

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Um total de 6.461 pessoas foram resgatadas após o duplo terremoto de 24 de junho na Venezuela, sendo o caso mais recente o de uma criança de dois anos, segundo o último balanço oficial divulgado nesta terça-feira (30).

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"Se somarmos a isso as 13.400 ou 13.500 pessoas que conseguiram sair por conta própria ou foram ajudadas por amigos e familiares, podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira", o epicentro da tragédia causada pelos terremotos, declarou o presidente do Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

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