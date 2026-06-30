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Mais de 58.000 edifícios danificados ou destruídos por terremotos na Venezuela

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Repórter
30/06/2026 06:01

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Mais de 58.000 edifícios provavelmente foram danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos).

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Pelo menos 1.700 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas após dois potentes tremores consecutivos, de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, registrados na semana passada, os mais fortes no país sul-americano em mais de um século.

"É provável que aproximadamente 58.870 edifícios tenham sido danificados ou destruídos em toda a região afetada", afirmam na avaliação os pesquisadores Corey Scher e Jamon Van Den Hoek, da Universidade Estadual de Oregon. 

Os cientistas analisaram imagens de radar de alta resolução do satélite Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia (ESA), registradas em 25 de junho, um dia após os terremotos.

"Esta é uma avaliação preliminar e rápida. Reflete uma mudança abrupta na superfície, consistente com danos", escreveram os pesquisadores. O número deve ser interpretado apenas como um indicador e não foi verificado em campo.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou na segunda-feira que 855 infraestruturas apresentaram danos, das quais 189 sofreram "desabamento total". 

A Nasa afirmou que seus satélites estavam "prestando apoio fundamental, captando imagens e dados para ajudar as equipes em campo a avaliar os impactos e orientar os esforços de resposta".

Marines dos Estados Unidos colocaram novamente em operação, na segunda-feira (29), o porto de La Guaira, a área mais devastada pelos dois terremotos, para acelerar a chegada de ajuda à medida que a Venezuela se despede de seus mortos.

Edifícios transformados em montanhas de escombros são alvos de operações das equipes de resgate e voluntários na esperança de encontrar sobreviventes, uma possibilidade remota cinco dias após a tragédia.

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bur-hol/arm/dbh/fp

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