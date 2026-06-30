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Brasil oferece ajuda à Venezuela no 'curto e médio prazo' após terremotos

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AFP
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Repórter
30/06/2026 14:15

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O Brasil está disposto a ajudar a Venezuela "no curto e médio prazo" após o devastador terremoto duplo da semana passada, disse nesta terça-feira (30) o ministro da Defesa, José Mucio, durante uma visita ao país afetado.

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Mucio chegou ao aeroporto de Maiquetía, em La Guaira, epicentro da tragédia, onde se reuniu com seu homólogo venezuelano, Gustavo González López, antes de um encontro previsto em Caracas com a presidente interina Delcy Rodríguez.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou aviões da Força Aérea para enviar ajuda humanitária, incluindo equipes de resgate e insumos médicos. Cerca de 100 militares brasileiros estão na zona de desastre.

"Viemos para saber onde nós podemos ajudar (...) A simpatia que o meu presidente [Lula] tem pela Venezuela é absoluta", disse Mucio ao lado de González López.

O ministro afirmou que, embora seu foco no momento sejam as ações de emergência, espera manter contato estreito com o lado venezuelano para articular assistência "no curto prazo e no médio prazo".

"Brasil e Venezuela são um país só a partir de agora", declarou.

Em seguida, Mucio e González López inspecionaram um hospital de campanha da Marinha em La Guaira.

Em nota, o Ministério da Defesa informou que sua operação na Venezuela "permanecerá por tempo indeterminado".

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram em 24 de junho áreas de Caracas e La Guaira.

Ao menos 1.700 pessoas morreram, e dezenas de milhares seguem desaparecidas.

Seis dias depois, as operações de resgate e ajuda continuavam, enquanto agências da ONU alertavam para a escassez de alimentos e o risco de doenças.

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rsr/app/ad/lm/am

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