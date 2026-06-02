Cristo Redentor 'luta' contra Estátua da Liberdade em vídeo do Irã

A embaixada do Irã na Tunísia publicou, nesta terça-feira (2/6), um vídeo em tom provocativo nas redes sociais. A monstagem divulgada foi gerada por Inteligência Artificial (IA) e mostra uma luta entre a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor. A briga acontece no Rio de Janeiro. O vídeo foi publicado com a legenda: "Um só front. Uma só batalha", seguido do texto: “Vitória da fé sobre o imperialismo”.

Na segunda-feira, o presidente norte-americano Donald Trump publicou em sua rede social, Truth Social, que um acordo de cessar-fogo teria sido firmado entre Israel e Irã. No entanto, ainda na segunda-feira forças armadas israelenses realizaram novos ataques a Beirute.

“Tive uma ligação muito produtiva com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas indo para Beirute, e quaisquer tropas que já estivessem a caminho já foram mandadas de volta”, escreveu Donald Trump.

Esmaeil Baghaei, porta-voz iraniano, reiterou que a Casa Branca segue violando o cessar-fogo, além de garantir que o Irã seguirá tomando as medidas que julgar necessárias para se defender.

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O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma reunião de emergência, a pedido da França, para discutir a escalada dos ataques de Israel ao Líbano.