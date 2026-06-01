Ataque de Israel ao Líbano faz Irã suspender conversas com EUA, diz agência
O regime iraniano pede a retirada completa do exército israelense do Líbano e a interrupção imediata dos bombardeios
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã suspendeu nesta segunda-feira (1º) as negociações com os Estados Unidos em protesto contra os ataques de Israel no Líbano. As informações são da agência de notícias iraniana Tasnim.
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O Irã exige a interrupção imediata dos bombardeios de Israel contra o Líbano. "Diante da continuidade dos ataques do regime israelense no Líbano, e considerando que o Líbano era uma das pré-condições para um cessar-fogo - que agora foi violado em todas as frentes, inclusive no Líbano - a equipe de negociação iraniana está suspendendo as conversas e as trocas de textos por meio de mediadores", informou a Tasnim.
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O regime iraniano também pede a retirada completa do exército israelense do Líbano, disse a Tasnim. "Até que a posição do Irã e da resistência sobre essas questões seja atendida, não haverá negociações", diz o comunicado divulgado pela agência.
Teerã e grupos militantes aliados na região incluíram em sua agenda o fechamento completo do Estreito de Hormuz. Além disso, também ameaçaram fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, no extremo sul do Mar Vermelho, onde os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, já lançaram ataques contra embarcações.
O Irã não confirmou a informação oficialmente. A Casa Branca ainda não se pronunciou sobre feito pela Tasnim.
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