Ataques israelenses de segunda-feira na cidade libanesa de Tiro deixaram 4 mortos e 127 feridos
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Os bombardeios israelenses de segunda-feira (1) contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, deixaram quatro mortos e 127 feridos, incluindo 39 funcionários de um hospital, informou nesta terça-feira (2) o Ministério da Saúde libanês.
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Os ataques provocaram graves danos no hospital Jabal Amel, um dos principais centros de saúde da cidade, afirmou o ministério em comunicado. "Quatro médicos, 27 enfermeiros e oito funcionários (administrativos) ficaram feridos, quatro deles em estado crítico", acrescentou a pasta.
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