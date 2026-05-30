Vídeo: homens presos há dias em caverna no Laos são resgatados

Socorristas resgataram, neste sábado (30), quatro mineradores que estavam presos desde 19 maio em uma caverna na província de Xaisomboun, no Laos. A operação ocorreu horas depois do resgate de outro homem que também estava na caverna alagada. Outras duas pessoas seguem desaparecidas.

A operação contou com o auxílio de equipes de resgate enviadas pela Tailândia. Nas redes sociais, a equipe de mergulhadores especializados compartilhou o momento em que os homens saem da caverna, quatro dias após serem localizados em um túnel a mais de 100 metros da entrada, em uma área de difícil acesso.

Os homens estavam sem comida há dias. Contudo, apesar do desgaste físico e da fome, nenhum deles aparentava ter ferimentos graves. O resgate era considerado complexo. Socorristas tiveram que percorrer um túnel de 340 metros, com cerca de 58 centímetros de largura, para alcançar os homens. O local estava parcialmente alagado, dificultando a operação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia