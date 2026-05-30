Vídeo: homens presos há dias em caverna no Laos são resgatados
Nas redes sociais, a equipe de mergulhadores especializados compartilhou o momento em que os homens saem da caverna
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Socorristas resgataram, neste sábado (30), quatro mineradores que estavam presos desde 19 maio em uma caverna na província de Xaisomboun, no Laos. A operação ocorreu horas depois do resgate de outro homem que também estava na caverna alagada. Outras duas pessoas seguem desaparecidas.
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A operação contou com o auxílio de equipes de resgate enviadas pela Tailândia. Nas redes sociais, a equipe de mergulhadores especializados compartilhou o momento em que os homens saem da caverna, quatro dias após serem localizados em um túnel a mais de 100 metros da entrada, em uma área de difícil acesso.
O grupo entrou no local em 19 de maio para procurar ouro, quando a caverna foi repentinamente inundada por fortes chuvas. Eles foram localizados com vida na última quarta-feira (27) por equipes de resgate formadas por mergulhadores do Laos e da Tailândia.
Os homens estavam sem comida há dias. Contudo, apesar do desgaste físico e da fome, nenhum deles aparentava ter ferimentos graves. O resgate era considerado complexo. Socorristas tiveram que percorrer um túnel de 340 metros, com cerca de 58 centímetros de largura, para alcançar os homens. O local estava parcialmente alagado, dificultando a operação.
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Ainda não há informações sobre o estado atualizado de saúde dos mineradores. As buscas pelos dois mineradores desaparecidos continuam.