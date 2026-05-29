Socorristas resgatam um dos sete homens presos em uma caverna no Laos

Um dos sete homens presos em uma caverna parcialmente inundada no Laos foi resgatado na noite desta sexta-feira (29), informou uma equipe de resgate nas redes sociais.

"A primeira vítima foi resgatada com sucesso e retirada da caverna", disse um grupo de socorristas tailandeses em uma publicação no Facebook, acompanhada de uma foto de três homens guiando outro, encharcado e coberto de lama.

Os sete homens estavam presos em uma caverna em uma área montanhosa remota da província de Xaysomboun, no centro do país, desde 20 de maio, quando enchentes repentinas os deixaram isolados enquanto buscavam ouro, segundo a mídia estatal.

Cinco deles foram encontrados com vida na quarta-feira. Eles haviam se refugiado em um estreito poço a cerca de 300 metros da entrada da caverna.

Imagens registradas por mergulhadores de resgate os mostram cobertos de lama e abatidos, reclamando de dores no peito e fome.

Os outros dois membros do grupo continuam desaparecidos.

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