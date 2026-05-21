Paris descobre Pont Neuf transformada em caverna: 'É realmente espetacular!'

Parisienses e turistas descobriram surpresos, nesta quinta-feira (21), que a famosa Pont Neuf sobre o Sena foi transformada durante a noite em uma "caverna" efêmera pelo artista JR.

"É realmente espetacular!", exclamou Caroline Masson, uma parisiense de 45 anos, ao contemplar esta intervenção urbana sobre a ponte mais antiga da capital francesa, que será aberta ao público a partir de 6 de junho.

Em uma manhã ensolarada, vários curiosos paravam às margens do Sena para descobrir a estrutura inflável de lona que tomou forma durante a noite. A obra reproduz, por meio de uma ilusão de ótica, o aspecto rochoso de uma gruta, combinando branco, preto e diferentes tonalidades de cinza.

As dimensões da instalação são imponentes: 120 metros de comprimento, 20 metros de largura, 2.400 m² de área e uma altura entre 12 e 18 metros.

"É bastante surpreendente. Instiga a nossa curiosidade e nos faz imaginar montanhas, os Alpes... Totalmente em contraste com a arquitetura de Paris", comentou Stéphanie Da Cruz, parisiense de 37 anos entrevistada pela AFP.

"Muda completamente a paisagem e se destaca muito, porque aqui tudo é pedra antiga. Então me parece ótimo", acrescentou entusiasmada Claire Bétille, de 35 anos, estudante de arquitetura.

"A Caverna" é uma homenagem a Christo e Jeanne Claude, o falecido casal de artistas que envolveu a Pont Neuf com tecido em 1985, atraindo milhões de visitantes.

Para JR, esta obra efêmera deve "justapor o bruto e selvagem com a elegância refinada de Paris, criando assim um diálogo entre passado e presente".

Famoso por suas gigantescas colagens fotográficas, o artista de 43 anos afirma que há muito tempo se interessa pelo tema da caverna, que "nos conecta à história da humanidade, independentemente dos continentes".

"Também existe uma espécie de mistério, de medo, ao entrar em uma caverna e, ao mesmo tempo, uma fascinação", explicou.

- Como os Alpes em Paris -

De 6 a 28 de junho, os curiosos e pedestres poderão percorrer gratuitamente e 24 horas por dia A Caverna a pé, em uma experiência "imersiva" cujo universo sonoro foi confiado ao músico eletrônico Thomas Bangalter, ex-membro da dupla Daft Punk.

Nas próximas semanas, o interior da Caverna será renovado e suas vias de acesso organizadas.

Os organizadores esperam receber vários curiosos, especialmente turistas estrangeiros, já que a Pont Neuf é uma parada indispensável entre o Museu do Louvre e a Catedral de Notre Dame de Paris.

"Não sou um grande fã de arte contemporânea e gosto de Paris como ela é. Mas devo admitir que é fascinante", comentou Vince, um turista de 76 anos que veio de Nova York. "É um pouco como ter os Alpes em Paris", afirmou.

Para Peter Stuart, um canadense de 61 anos, "a maneira como Paris brinca com a cidade é extraordinária".

A capital francesa se acostumou a receber espetaculares projetos de arte contemporânea, como o embrulho do Arco do Triunfo em 2021, obra póstuma de Christo e Jeanne Claude, ou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024.

Paris se "tornou em uma das cidades mais abertas à arte monumental. É uma cidade viva, onde a história continua sendo escrita", celebrou JR, que já realizou em sua cidade natal uma gigantesca colagem ao redor da pirâmide do Louvre em 2019 e cobriu a Ópera com outra "caverna" em 2023.

Segundo a fundação que representa Christo e Jeanne Claude, responsável pelo projeto, A Caverna é "financiada por meio de patrocínio privado, sem recorrer a fundos públicos".

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