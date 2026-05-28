Foguete da Blue Origin explode na plataforma de lançamento durante teste
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O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu enquanto estava na plataforma de lançamento durante um teste em Cabo Canaveral, na Flórida, informaram nesta quinta-feira (28) veículos de imprensa dos Estados Unidos.
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"Registramos uma anomalia durante o teste de acionamento de hoje", disse a empresa em um breve comunicado publicado no X, acrescentando que "todo o pessoal foi localizado".
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