Foguete da Blue Origin explode na plataforma de lançamento durante teste

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu enquanto estava na plataforma de lançamento durante um teste em Cabo Canaveral, na Flórida, informaram nesta quinta-feira (28) veículos de imprensa dos Estados Unidos.

"Registramos uma anomalia durante o teste de acionamento de hoje", disse a empresa em um breve comunicado publicado no X, acrescentando que "todo o pessoal foi localizado".

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