Objeto mais distante da Terra: NASA aposta em manobra ‘Big Bang’ para manter Voyager 1 ativa no espaço profundo

Com o desligamento do LECP, a Voyager 1 irá operar por cerca de mais um ano com apenas dois instrumentos ativos, que medem ondas de plasma e campos magnéticos. Lançadas em 1977, as duas sondas ultrapassaram há décadas sua expectativa inicial de funcionamento, que era de apenas cinco anos. Para manter as espaçonaves ativas, os engenheiros precisam desligar gradualmente instrumentos e aquecedores, já que os geradores nucleares perdem potência a cada ano. Foto: JPL-Canaltech/NASA