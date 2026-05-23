Casa Branca: suspeito tentou atirar em agentes do serviço secreto, diz TV

Um suspeito tentou atirar contra agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos no entorno da Casa Branca, residência oficial do presidente Donald Trump, de acordo com o que fontes relataram à TV estadunidense "CBS".

Os tiros não acertaram os agentes de segurança, que neutralizaram o atirador. Ele e um transeunte, possivelmente acertado por uma bala perdida, ficaram em estado grave e foram levados a um hospital local.

Segundo a "Fox News", o suspeito efetuou três disparos antes de ser alvejado pelo serviço secreto. Entre 15 e 30 tiros foram ouvidos.

Tiroteio perto da Casa Branca

A polícia americana informou que o tiroteio aconteceu próximo à esquina entre a Avenida Pennsylvania e a 17ª Street, perto de um portão que dá acesso à sede do governo estadunidense.

Donald Trump está no local. Ele ia viajar em meio ao fim de semana do feriado do Memorial Day (25/5), mas cancelou os planos diante da tensão da relação com o Irã.

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Hoje, Trump participou de uma reunião remota com líderes do Oriente Médio em que foi discutido um acordo de paz envolvendo a Guerra do Irã. Ele disse que “foi amplamente negociado” um acordo de paz e restam detalhes para ser selado.

