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Casa Branca: suspeito tentou atirar em agentes do serviço secreto, diz TV

Segundo a 'Fox News', o suspeito efetuou três disparos antes de ser alvejado pelo serviço secreto. Entre 15 e 30 tiros foram ouvidos

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
23/05/2026 20:54

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Agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos logo após disparos na Casa Branca
Agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos logo após disparos na Casa Branca crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Um suspeito tentou atirar contra agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos no entorno da Casa Branca, residência oficial do presidente Donald Trump, de acordo com o que fontes relataram à TV estadunidense "CBS".

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Os tiros não acertaram os agentes de segurança, que neutralizaram o atirador. Ele e um transeunte, possivelmente acertado por uma bala perdida, ficaram em estado grave e foram levados a um hospital local.

Segundo a "Fox News", o suspeito efetuou três disparos antes de ser alvejado pelo serviço secreto. Entre 15 e 30 tiros foram ouvidos.

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Tiroteio perto da Casa Branca

A polícia americana informou que o tiroteio aconteceu próximo à esquina entre a Avenida Pennsylvania e a 17ª Street, perto de um portão que dá acesso à sede do governo estadunidense.

Donald Trump está no local. Ele ia viajar em meio ao fim de semana do feriado do Memorial Day (25/5), mas cancelou os planos diante da tensão da relação com o Irã.

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Hoje, Trump participou de uma reunião remota com líderes do Oriente Médio em que foi discutido um acordo de paz envolvendo a Guerra do Irã. Ele disse que “foi amplamente negociado” um acordo de paz e restam detalhes para ser selado.

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