Tiros são ouvidos nos arredores da Casa Branca

Tiros foram ouvidos nos arredores da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, em Washington D.C., no fim da tarde deste sábado (23/5). Duas pessoas ficaram em estado grave, incluindo o suspeito de efetuar os disparos.

Segundo fontes relataram à TV estadunidense "CBS", o suspeito tentou atirar contra agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, mas não acertou e foi neutralizado. Ele e um transeunte, possivelmente acertado por uma bala perdida, ficaram em estado grave e foram levados a um hospital local.

O suspeito efetuou três disparos antes de ser alvejado pelo serviço secreto, conforme a "Fox News". Entre 15 e 30 tiros foram ouvidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está no local. Ele ia viajar em meio ao fim de semana do feriado do Memorial Day (25/5), mas cancelou os planos diante da tensão da relação com o Irã.

Hoje, Trump participou de uma reunião remota com líderes do Oriente Médio em que foi discutido um acordo de paz envolvendo a Guerra do Irã. O republicano disse que “foi amplamente negociado” um acordo de paz e restam detalhes para ser selado.

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Tiros na Casa Branca

A brasileira Patrícia Vasconcellos, repórter do "SBT News", estava no local e gravou pessoas correndo enquanto os tiros eram ouvidos ao fundo.

No momento em que os tiros foram dados, a repórter Selina Wang, da "ABC News", também gravava um vídeo que seria publicado nas redes sociais. Após ouvir alguns disparos, ela se abaixa para se proteger, junto com o cinegrafista.

Segundo a polícia americana, os tiros vieram da esquina entre a Avenida Pennsylvania e a 17ª Street, próximo a um portão que dá acesso à sede do governo estadunidense.

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Os jornalistas foram conduzidos para a sala de imprensa, e o serviço secreto fez a segurança dos presentes. Eles foram liberados após a situação ser controlada.