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Tiros são ouvidos nos arredores da Casa Branca

A brasileira Patrícia Vasconcellos, repórter do 'SBT News', estava no local e gravou pessoas correndo enquanto os tiros eram ouvidos ao fundo

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
23/05/2026 20:00 - atualizado em 23/05/2026 20:59

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Ainda em 1937, Howard Jr. foi eleito o melhor aviador do mundo e ganhou uma honraria do presidente Roosevelt, na Casa Branca dos EUA.
Casa Branca, sede do governo dos EUA crédito: Sachith Ravishka Kodikara por Pexels

Tiros foram ouvidos nos arredores da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, em Washington D.C., no fim da tarde deste sábado (23/5). Duas pessoas ficaram em estado grave, incluindo o suspeito de efetuar os disparos.

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Segundo fontes relataram à TV estadunidense "CBS", o suspeito tentou atirar contra agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, mas não acertou e foi neutralizado. Ele e um transeunte, possivelmente acertado por uma bala perdida, ficaram em estado grave e foram levados a um hospital local.

O suspeito efetuou três disparos antes de ser alvejado pelo serviço secreto, conforme a "Fox News". Entre 15 e 30 tiros foram ouvidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está no local. Ele ia viajar em meio ao fim de semana do feriado do Memorial Day (25/5), mas cancelou os planos diante da tensão da relação com o Irã.

Hoje, Trump participou de uma reunião remota com líderes do Oriente Médio em que foi discutido um acordo de paz envolvendo a Guerra do Irã. O republicano disse que “foi amplamente negociado” um acordo de paz e restam detalhes para ser selado.

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Tiros na Casa Branca

A brasileira Patrícia Vasconcellos, repórter do "SBT News", estava no local e gravou pessoas correndo enquanto os tiros eram ouvidos ao fundo.

No momento em que os tiros foram dados, a repórter Selina Wang, da "ABC News", também gravava um vídeo que seria publicado nas redes sociais. Após ouvir alguns disparos, ela se abaixa para se proteger, junto com o cinegrafista.

Segundo a polícia americana, os tiros vieram da esquina entre a Avenida Pennsylvania e a 17ª Street, próximo a um portão que dá acesso à sede do governo estadunidense.

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Os jornalistas foram conduzidos para a sala de imprensa, e o serviço secreto fez a segurança dos presentes. Eles foram liberados após a situação ser controlada.

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