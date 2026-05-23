Kiev é atingida por 'ataque maciço de mísseis balísticos' (autoridades militares)

Fortes explosões sacudiram Kiev no começo deste domingo, testemunhou uma jornalista da AFP, após um alerta emitido por autoridades da capital ucraniana devido a um "ataque maciço de mísseis balísticos" russos.

"A capital é alvo de um ataque maciço de mísseis balísticos. É possível que novos disparos aconteçam. Permaneçam nos abrigos!", publicou no aplicativo Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.

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