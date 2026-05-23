Kiev é atingida por 'ataque maciço de mísseis balísticos' (autoridades militares)
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Fortes explosões sacudiram Kiev no começo deste domingo, testemunhou uma jornalista da AFP, após um alerta emitido por autoridades da capital ucraniana devido a um "ataque maciço de mísseis balísticos" russos.
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"A capital é alvo de um ataque maciço de mísseis balísticos. É possível que novos disparos aconteçam. Permaneçam nos abrigos!", publicou no aplicativo Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.
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