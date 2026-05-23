Diretor russo premiado em Cannes pede a Putin fim de 'massacre' na Ucrânia

O cineasta russo exilado Andrey Zvyagintsev, vencedor do Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes com o filme "Minotaur", pediu neste sábado (23/5) ao presidente russo, Vladimir Putin, que encerre o "massacre", referindo-se à guerra na Ucrânia.

"Milhões de pessoas em ambos os lados da linha de frente sonham com apenas uma coisa: que os massacres terminem", declarou o diretor em seu discurso de agradecimento, feito em russo e traduzido para o francês. Zvyagintsev está exilado na França.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Minotaur" narra a história de um casamento de classe alta que se desfaz enquanto o país entra em guerra com a Ucrânia. Por meio dessa família, o filme retrata o declínio moral da sociedade russa e a corrupção desenfreada no país.