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Diretor russo premiado em Cannes pede a Putin fim de 'massacre' na Ucrânia

Andrey Zvyagintsev conquistou o Grande Prêmio do Júri de Cannes com o filme 'Minotaur', sobre o declínio moral na Rússia contemporânea

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23/05/2026 17:48 - atualizado em 23/05/2026 19:42

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O diretor e roteirista Andrey Zvyagintsev faz discurso no Festival de Cannes
O diretor e roteirista Andrey Zvyagintsev fez discurso de agradecimento em russo no Festival de Cannes crédito: Sameer Al-Doumy/AFP

O cineasta russo exilado Andrey Zvyagintsev, vencedor do Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes com o filme "Minotaur", pediu neste sábado (23/5) ao presidente russo, Vladimir Putin, que encerre o "massacre", referindo-se à guerra na Ucrânia.

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"Milhões de pessoas em ambos os lados da linha de frente sonham com apenas uma coisa: que os massacres terminem", declarou o diretor em seu discurso de agradecimento, feito em russo e traduzido para o francês. Zvyagintsev está exilado na França.

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"Minotaur" narra a história de um casamento de classe alta que se desfaz enquanto o país entra em guerra com a Ucrânia. Por meio dessa família, o filme retrata o declínio moral da sociedade russa e a corrupção desenfreada no país.

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