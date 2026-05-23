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Tiroteio perto da Casa Branca deixa suspeito e vítima em estado grave

Segundo a 'Fox News', o suspeito deu três tiros, e os demais disparos vieram do serviço secreto americano

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
23/05/2026 20:38

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Serviço secreto da Casa Branca em ação neste sábado
Serviço secreto da Casa Branca em ação neste sábado crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Os disparos ouvidos no entorno da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, neste sábado (23/5), deixaram dois feridos, segundo a TV estadunidense "CBS". Um deles é o principal suspeito de ter efetuado os tiros, enquanto o outro é um transeunte. Ambos foram levados para um hospital local em estado grave.

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De acordo com o canal "Fox News", o suspeito deu três tiros, e os demais disparos vieram do serviço secreto americano.

A polícia americana informou que o tiroteio aconteceu próximo à esquina entre a Avenida Pennsylvania e a 17ª Street, próximo a um portão que dá acesso à sede do governo estadunidense.

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Tiroteio perto da Casa Branca

No momento em que os tiros foram dados, a repórter Selina Wang, da "ABC News", gravava um vídeo que seria publicado nas redes sociais. Após ouvir alguns disparos, ela se abaixou para se proteger, junto com o cinegrafista. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Os jornalistas foram conduzidos para a sala de imprensa, e o serviço secreto fez a segurança dos presentes. Eles já foram liberados da sala, mas ainda não puderam sair dos portões da Casa Branca.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está no local. Ele ia viajar em meio ao fim de semana do feriado do Memorial Day (25/5), mas cancelou os planos diante da tensão da relação com o Irã.

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Hoje, Trump participou de uma reunião remota com líderes do Oriente Médio em que foi discutido um acordo de paz envolvendo a Guerra do Irã. Ele disse que “foi amplamente negociado” um acordo de paz e restam detalhes para ser selado.

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