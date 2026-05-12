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PROVOCAÇÃO

Trump publica imagem da Venezuela como 51º estado dos EUA em rede social

Postagem ocorre um dia depois de a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, dizer que seu país "nunca" havia considerado tal possibilidade

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AFP
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Repórter
12/05/2026 21:55 - atualizado em 12/05/2026 22:20

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Postagem feita por Donald Trump em rede social, que mostra a Venezuela como o 51º estado dos EUA: imagem mostra a bandeira estadunidense sobreposta sobre o território da Venezuela em um mapa.
Governo Trump capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no último mês de janeiro, em uma operação militar crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (12) em sua plataforma Truth Social um gráfico do mapa da Venezuela com o fundo de uma bandeira americana e a legenda "51º Estado". Logo em seguida, o dirigente norte-americano apagou a postagem. 

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A publicação provocadora — divulgada enquanto Trump se dirigia à China para uma cúpula de alto nível — ocorreu um dia depois de a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, dizer que seu país "nunca" havia considerado se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, nem mesmo depois que forças desse país capturaram o deposto Nicolás Maduro em janeiro.

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Mais cedo, nesta segunda-feira, Trump disse à Fox News que estava considerando transformar o país sul-americano em um novo estado, após meses se gabando de controlar a nação rica em petróleo.

Por sua vez, Rodríguez supervisionou uma reaproximação nas relações com os Estados Unidos desde que assumiu o comando do país, aprovando reformas que reabriram os setores de mineração e petróleo da Venezuela para empresas estrangeiras — especialmente americanas.

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A oposição venezuelana exigiu eleições, enquanto Rodríguez — ao ser questionada em 1º de maio sobre a possibilidade de uma nova votação — disse que "não sabia" e que isso aconteceria "em algum momento".

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