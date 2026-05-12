Trump chama repórter de 'burra' após pergunta sobre obra na Casa Branca
Presidente dos EUA reagiu com insultos após ser questionado sobre aumento no custo de salão de baile em construção na Casa Branca
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou uma repórter de "burra" ao ser questionado sobre o aumento do custo do salão de baile em construção na Casa Branca.
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Trump reagiu com insultos quando uma jornalista perguntou por que a estimativa da obra havia subido. O presidente interrompeu a repórter quando ela mencionou que o valor previsto para o projeto havia dobrado, segundo o Daily Beast.
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"Eu dobrei o tamanho, sua pessoa burra. Dobrei o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente", disse Trump, em tradução livre. A pergunta ocorreu durante uma conversa com jornalistas no gramado da Casa Branca, antes do embarque do presidente para a China.
O custo estimado da obra passou de US$ 200 milhões para US$ 400 milhões. A Casa Branca havia anunciado em julho de 2025 que o projeto custaria cerca de US$ 200 milhões, mas a estimativa dobrou depois da ampliação do salão, segundo o Daily Beast.
Trump afirmou que o tamanho do salão também foi duplicado. Em registro da C-SPAN, o presidente disse que o espaço está "dentro do orçamento", "abaixo do orçamento" e "à frente do cronograma". Ele afirmou ainda que o salão será "apropriado para a Casa Branca".
O projeto já havia sido defendido por Trump na semana passada. Segundo o Washington Examiner, o presidente escreveu em sua rede social que o salão ficaria aproximadamente duas vezes maior e teria qualidade superior à proposta original.
Trump também atacou outra repórter no mesmo contato com a imprensa. Segundo o Daily Mail, antes da pergunta sobre o salão de baile, uma jornalista questionou o presidente sobre inflação e perguntou se as políticas dele não estavam funcionando. Trump respondeu que suas medidas estavam funcionando "incrivelmente" e chamou a repórter de "pessoa estúpida", em tradução livre.
O salão de baile integra uma reforma na Casa Branca defendida por Trump. O presidente tem dito que a ampliação é necessária para criar um espaço adequado a eventos oficiais na sede do governo americano.
Trump atribuiu a alta no valor ao aumento no tamanho do projeto. O presidente não detalhou, naquele momento, quais itens explicariam a nova estimativa de US$ 400 milhões.
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O episódio ocorreu antes da viagem presidencial à China. Trump embarcou nesta terça-feira para Pequim, onde deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.