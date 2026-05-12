Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Juíza é assassinada no Equador em meio ao estado de exceção

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/05/2026 13:45

compartilhe

SIGA

Uma juíza equatoriana foi assassinada a tiros perto da fronteira com o Peru, em meio ao estado de exceção decretado pelo governo no combate ao crime organizado, informou o Conselho Judiciário. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A violência continua desenfreada no país, apesar das políticas linha-dura impostas pelo presidente Daniel Noboa, como estados de exceção, toques de recolher e a presença de militares nas ruas. 

A juíza Lady Pachar foi baleada enquanto se dirigia a uma academia, sem seus dois guarda-costas, segundo a polícia de Machala (sudoeste), onde o crime ocorreu. 

Uma fonte policial disse à AFP nesta terça-feira que a juíza, que vinha recebendo ameaças, foi morta em represália à libertação de membros de gangues. 

"Este crime (...) representa um grave ataque à justiça e ao Estado de Direito no Equador", declarou o Conselho Judiciário na segunda-feira. 

Machala é a capital da província costeira de El Oro, que faz fronteira com o Peru, país com a segunda maior produção de coca do mundo, depois da Colômbia. 

Vizinho de ambas as nações, o Equador tornou-se um centro para gangues criminosas que contrabandeiam drogas pelo Pacífico e lucram internamente com outros crimes, como a extorsão. 

Com o apoio do governo de Donald Trump, Noboa tem tentado conter a violência desde que assumiu o cargo em 2023.

No entanto, segundo a Insight Crime, as organizações criminosas transformaram o Equador no país mais violento da América Latina, com 51 homicídios por 100 mil habitantes em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sp/lv/dga/aa

Tópicos relacionados:

crime equador justica narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay