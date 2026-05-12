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Desaprovação a Trump oscila e chega a 59,8% em maio, diz Atlas/Intel

A pesquisa também mediu a avaliação da atuação de Trump como presidente, separada da avaliação da gestão como um todo; veja os números

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12/05/2026 11:59 - atualizado em 12/05/2026 12:02

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Donald Trump em discurso
O levantamento registrou queda na aprovação de Trump ao longo de 2026 crédito: Alex Brandon/Pool/AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa da Atlas/Intel indica que a desaprovação a Donald Trump nos EUA oscilou e chegou a 59,8% em maio de 2026. 

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O levantamento aponta que 59,8% desaprovam Trump como presidente, enquanto 39,5% aprovam. Outros 0,7% disseram não saber ou não opinaram, segundo os dados de maio de 2026. 

A pesquisa também mediu a avaliação da atuação de Trump como presidente, separada da avaliação da gestão como um todo. Nesse recorte, 60% classificaram a atuação como ruim ou muito ruim, 37,2% como excelente ou boa e 2,7% como regular. 

O levantamento registrou queda na aprovação ao longo de 2026, com aumento da desaprovação no mesmo período. De janeiro a maio, a desaprovação passou de 55,6% para 59,8%, enquanto a aprovação caiu de 44,1% para 39,5%. 

A Atlas/Intel também perguntou sobre os ataques dos EUA ao Irã. Segundo os dados, 59,2% disseram não apoiar os ataques, 38,9% afirmaram apoiar e 1,9% responderam não saber. 

Os dados de 2025 mostram que a menor aprovação daquele ano foi registrada em dezembro. Naquele mês, 39,3% disseram aprovar Trump e 59,6% afirmaram desaprovar. 

Entre agosto e dezembro de 2025, a desaprovação variou de 48,3% a 59,6%. No mesmo intervalo, a aprovação oscilou entre 46,9% e 39,3%. 

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A pesquisa ouviu 2.069 adultos nos EUA entre 4 e 7 de maio. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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