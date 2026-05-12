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Petróleo sobe enquanto impasse diplomático entre EUA e Irã se estende

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AFP
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Repórter
12/05/2026 17:55

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Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (12) na esteira do impasse diplomático no Oriente Médio, depois que o Irã descartou qualquer concessão após a rejeição de sua proposta pelos Estados Unidos.

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O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, avançou 3,42% para 107,77 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para junho, aumentou 4,19% para 102,18 dólares.

"Na ausência de um acordo à vista, os preços do petróleo voltam a subir", resume Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

As autoridades iranianas descartaram nesta terça-feira a ideia de emendar suas propostas para pôr fim à guerra, que o presidente americano, Donald Trump, considera boas "para jogar no lixo".

Esse impasse diplomático alimenta o temor de um bloqueio prolongado do Estreito de Ormuz, por onde transita normalmente 20% da oferta mundial de petróleo, enquanto as reservas do óleo diminuem.

No total, hoje apenas 3,9 milhões de barris por dia (mbd) passam por Ormuz, contra 20 mbd antes da guerra, estima Helge André Martinsen, analista sênior da DNB Carnegie.

Os operadores também estão atentos à reunião prevista entre o presidente americano e seu par chinês, Xi Jinping, na quinta e na sexta-feira em Pequim.

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bur-ni/tmc/kal/cjc/mar/ic/am

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