Casa Branca confirma encontro de Lula e Trump na quinta-feira

Antes, brasileiro havia falado de uma reunião em março, que não foi realizada

ISABELLA MENON
Repórter
05/05/2026 20:50

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático crédito: Ricardo Stuckert 26.out.25/Presidência da República

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca confirmou, nesta terça-feira (5), o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro está marcado para quinta-feira e a expectativa, segundo aliados de Lula, é que ele viaje na quarta e retorne na sexta-feira.

Por meio de um oficial da Casa Branca, a visita foi confirmada. Segundo este funcionário, o presidente Donald Trump vai receber Lula para. "Eles vão discutir assuntos econômicos e de segurança de importância compartilhada."

Lula tinha falado sobre a possibilidade do encontro no início do ano e chegou a anunciar uma visita em março, que não foi adiante. Após o início da guerra contra o Irã, diplomatas afirmam que as conversas para uma reunião entre os líderes perdeu fôlego.

